РЕПОРТАЖ ⟩ Учительница эстонского языка призывает русскую молодежь ошибаться

Журналист и фотограф Postimees провели целый учебный день на занятиях в Кохтла-Ярвеской гимназии, которая работает уже пятый год, чтобы посмотреть, как русскоязычная молодежь, составляющая там большинство, справляется с обучением на эстонском языке.
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Елена Мирт, родом из Кохтла-Ярве, у которой родной язык – русский, начала работать учителем математики в родном городе в конце прошлого века после окончания Тартуского университета, но, когда два десятилетия спустя, в результате реорганизации школьной сети, ей пришлось перейти в государственную гимназию, открытую в Кохтла-Ярве, ее охватил страх.