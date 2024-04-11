РЕПОРТАЖ ⟩ Учительница эстонского языка призывает русскую молодежь ошибаться

Елена Мирт, родом из Кохтла-Ярве, у которой родной язык – русский, начала работать учителем математики в родном городе в конце прошлого века после окончания Тартуского университета, но, когда два десятилетия спустя, в результате реорганизации школьной сети, ей пришлось перейти в государственную гимназию, открытую в Кохтла-Ярве, ее охватил страх.