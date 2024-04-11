Чт, 11.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

РЕПОРТАЖ ⟩ Учительница эстонского языка призывает русскую молодежь ошибаться

Прийт Пуллеритс
Copy
Учитель математики Кохтла-Ярвеской гимназии Елена Мирт объясняет материал учащимся 10-го класса (в школьной системе – G1).
Учитель математики Кохтла-Ярвеской гимназии Елена Мирт объясняет материал учащимся 10-го класса (в школьной системе – G1). Фото: Kristjan Teedema

Журналист и фотограф Postimees провели целый учебный день на занятиях в Кохтла-Ярвеской гимназии, которая работает уже пятый год, чтобы посмотреть, как русскоязычная молодежь, составляющая там большинство, справляется с обучением на эстонском языке.

Елена Мирт, родом из Кохтла-Ярве, у которой родной язык – русский, начала работать учителем математики в родном городе в конце прошлого века после окончания Тартуского университета, но, когда два десятилетия спустя, в результате реорганизации школьной сети, ей пришлось перейти в государственную гимназию, открытую в Кохтла-Ярве, ее охватил страх.

По ее словам, сначала она думала, что вообще прекратит работать преподавателем. «Я боялся, смогу ли я преподавать на эстонском языке», – признается она.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх