Каллас о Васильеве: к сожалению, в Эстонии есть люди, которые не очень хорошо знают историю

Высказывания Васильева об Украине освещались не только эстонскими СМИ, но и зарубежными. По мнению Каллас, необходимо прояснить предысторию.

«Репрессии против нашего народа совершались, когда был мир. В конце концов, в 1949 году, когда происходили депортации, войны не было. Прискорбно, что у нас до сих пор есть люди, чьи знания истории по этой части ограничены. Я думаю, что переход на эстоноязычное образование по-прежнему является ключевым моментом, чтобы мы все находились в едином информационном пространстве», - сказала Каллас на пресс-конференции.

Капитан сборной Эстонии по футболу Константин Васильев прокомментировал войну в Украине в спортивном подкасте Õhtuleht «Третий тайм».

39-летний Васильев не пожелал занять чью-то сторону в этом конфликте и заявил следующее: «Если они (Украина – ред.) смогут победить, то, может быть, наступит мир, если победит Россия, то, может быть, наступит мир, если обе решат начать переговоры и договориться о мире, тогда, может быть, наступит мир».

Константин Васильев провел 157 матчей за сборную Эстонии и забил в них 28 голов. С 2019 года он выступает за таллиннскую «Флору».