Мнение бывшего капитана сборной Эстонии по футболу Константина Васильева о войне в Украине в том числе обсуждалось и на сегодняшней пресс-конференции правительства. По словам премьер-министра Каи Каллас (Партия реформ), к сожалению, в Эстонии есть люди, чьи знания истории ограничены.
Каллас о Васильеве: к сожалению, в Эстонии есть люди, которые не очень хорошо знают историю
Высказывания Васильева об Украине освещались не только эстонскими СМИ, но и зарубежными. По мнению Каллас, необходимо прояснить предысторию.
«Репрессии против нашего народа совершались, когда был мир. В конце концов, в 1949 году, когда происходили депортации, войны не было. Прискорбно, что у нас до сих пор есть люди, чьи знания истории по этой части ограничены. Я думаю, что переход на эстоноязычное образование по-прежнему является ключевым моментом, чтобы мы все находились в едином информационном пространстве», - сказала Каллас на пресс-конференции.
Капитан сборной Эстонии по футболу Константин Васильев прокомментировал войну в Украине в спортивном подкасте Õhtuleht «Третий тайм».
39-летний Васильев не пожелал занять чью-то сторону в этом конфликте и заявил следующее: «Если они (Украина – ред.) смогут победить, то, может быть, наступит мир, если победит Россия, то, может быть, наступит мир, если обе решат начать переговоры и договориться о мире, тогда, может быть, наступит мир».
Константин Васильев провел 157 матчей за сборную Эстонии и забил в них 28 голов. С 2019 года он выступает за таллиннскую «Флору».