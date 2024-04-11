Умер О Джей Симпсон - американский спортсмен и актер, которого обвиняли в двойном убийстве. Присяжные его оправдали

В заявлении говорится, что Симпсон умер от онкологического заболевания.

«Он был окружен детьми и внуками. В этот трудный период его семья просит уважать неприкосновенность частной жизни», - цитирует издание заявление.

С начала 1970-х О Джей Симпсон играл в Национальной футбольной лиге в клубах «Баффало Биллс» и «Сан-Франциско Форти Найнерс». Он был одним из наиболее успешных спортсменов на своей позиции раннинбека. На счету Симпсона множество рекордов НФЛ, он признавался самым ценным игроком года, лучшим игроком в нападении и получал множество других персональных наград. После завершения спортивной карьеры он стал комментировать матчи по американскому футболу и сниматься в кино.

В середине 1990-х годов Симпсон обвинялся в убийстве своей бывшей жены Николь Браун Симпсон и ее друга Рона Голдмана. Присяжные признали его невиновным, но улики указывали, что именно он совершил убийство. Позже его обязали выплатить 33,5 миллиона долларов родственникам погибших, подавших к нему гражданский иск. Процесс над Симпсоном стал одним из самых известных и обсуждаемых судов в истории США. Сам спортсмен настаивал на своей невиновности.

Позже О Джей Симпсона несколько раз арестовывали за мелкие преступления. В 2008 году Симпсона приговорили к тюремному сроку за вооруженное ограбление. В 2017 году он вышел из тюрьмы.