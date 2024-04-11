На прошлой неделе гриппом заболели 205 человек

На прошлой неделе в лаборатории были подтверждены девять случаев вируса гриппа А и 64 случая вируса гриппа В. Департамент здоровья считает, что распространение гриппа по-прежнему является широким, однако интенсивность заболевания снизилась. Число госпитализированных с гриппом постепенно снижается.

Всего с начала сезона из-за гриппа были госпитализированы 1385 человек, в том числе 38 за последние две недели. Доля людей старше 60 лет составляет 53 процента, на прошлой неделе их средний возраст составлял 75 лет.

По предварительным данным, в этом сезоне от гриппа умерли 96 человек, 94 процента из которых были в возрасте 60 лет и старше. 8,5 процента госпитализированных с гриппом пациентов были вакцинированы против гриппа.

Всего на прошлой неделе острыми инфекциями верхних дыхательных путей заболели 2802 человека, 43 процента из них - дети до 14 лет.