Правительство одобрило в четверг законопроект, по которому со следующего года не облагаемая налогом пенсия по старости составит 776 евро в месяц или 9312 евро в год.
Не облагаемая налогом пенсия по старости составит 776 евро в месяц
Согласно законопроекту, со следующего года также будет применяться единый необлагаемый налогом доход в размере 700 евро в месяц для всех людей трудоспособного возраста.
По словам министра социальной защиты Сигне Рийсало, важно, чтобы необлагаемый налогом доход достигшего пенсионного возраста лица продолжал превышать общий необлагаемый налогом доход.
С 1 апреля после ежегодной индексации пенсия увеличилась на 10,6 процента, то есть до 774 евро в месяц. Индексация пенсий продолжится и в следующие годы. По прогнозу Министерства финансов, в следующем году средняя пенсия вырастет до 819 евро. При не облагаемой подоходным налогом ставке в 776 евро расчетный средний подоходный налог в 2025 году должен составить 9,5 евро в месяц.
С 1 апреля пенсию не ниже средней получают почти 150 000 человек.