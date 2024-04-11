Apple предупредила пользователей в 92 странах мира об угрозе взлома с использованием шпионских программ

«Apple обнаружила, что вы стали жертвой атаки хакерского шпионского ПО, которое пытается удаленно скомпрометировать iPhone, связанный с вашим Apple ID, - цитирует TechCrunch сообщение, которое получили пользователи смартфонов Apple. - Вероятно, эта атака направлена именно на вас из-за того, кто вы или вашей деятельности. Хотя невозможно достичь абсолютной уверенности при обнаружении таких атак, Apple очень доверяет этому предупреждению. Пожалуйста, отнеситесь к нему серьезно».

В уведомлении, с которым ознакомились журналисты TechCrunch, не уточняются ни детали о злоумышленниках, ни названия стран, пользователям которых пришли такие сообщения от компании.

Как отмечают Reuters и TechCrunch, ранее в таких предупреждениях, а также в статье о них на сайте поддержки Apple, компания указывала, что речь идет об атаках хакеров, «спонсируемых государством». Теперь эта фраза из текста исчезла.

Сейчас на сайте компании со ссылкой на публичные исследования и сообщения журналистов сообщается, что «за столь сложными и дорогостоящими атаками на конкретных лиц традиционно стоят государственные субъекты или частные компании, занимающиеся разработкой коммерческого шпионского ПО для них, например Pegasus из NSO Group».