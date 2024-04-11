Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 11 апреля: готовимся к росту штрафов, волители Bolt недовольны снижением тарифов, чем порадует театральный фестиваль Baltoscandal и впечатления туристов от поездки в Иран
Сегодня в выпуске:
- Штрафная единица увеличится вдвое, партия Ээсти 200 укоряет Isamaa в затягивании переговоров в Таллинне и другие темы пресс-конференции правительства - в нашем сюжете
- Это важно: увеличатся ли с 1 мая акцизы на дизтопливо, газ и электроэнергию и усилит ли Omniva контроль за отправкой похищенных денег
- Bolt внезапно снизил стоимость поездок для водителей. Наш корреспондент пообщался с недовольными работниками компании
- Международный театральный фестиваль Baltoscandal в Раквере ждет поклонников современного драматического искусства
- Это интересно: о бесплатной раздаче мороженого в Таллинне и специальном парке для туристов в Нидерландах
- Впечатления туристов, успевших побывать в Иране, несмотря на напряженную геополитическую обстановку - в сюжете нашего корреспондента
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 11 апреля.