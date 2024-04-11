Женщина, которая нанесла смертельный удар ножом мужу, окончательно признана виновной

По обвинению, убийство произошло ночью 3 сентября 2021 года в Ида-Вирумаа, когда Оксана поссорилась со своим мужем, схватила нож и ударила его в живот. Подобное уже случалось несколько лет назад.

Пострадавший муж пошел на работу

Получив серьезные ранения, муж не обратился к врачу, так как посчитал, что сможет справиться и на этот раз. На следующий день он пошел на работу, но обещал связаться со знакомым врачом.

Однако рана была настолько серьезной, что муж вскоре скончался. Полиция начала уголовное расследование в отношении Оксаны, а прокуратура отправила ее в суд под обвинением в причинении тяжких телесных повреждений, которые привели к смерти потерпевшего.

Адвокат Оксаны считал, что суд должен был оправдать женщину, поскольку, по его мнению, не было никаких доказательств того, что именно Оксана нанесла травмы мужу. Он также отметил, что муж поддерживал контакт с лицами, судимыми по уголовным делам. Кроме того, адвокат выделил необычные обстоятельства смерти мужа, утверждая, что ножевой удар был поверхностным, и потерпевший не умер от кровопотери, как это обычно бывает при ножевых ранениях, а от последствий повреждения брюшной полости.

Долгий срок заключения и депортация из страны

Тем не менее, Вируский Уездный суд в марте прошлого года все же признал Оксану виновной и приговорил к наказанию в виде десяти лет, четырех месяцев и двух дней лишения свободы. Кроме того, суд признал необходимым выслать женщину из Эстонии и наложить на нее запрет на въезд в страну на десять лет.

Это решение подтвердил позднее апелляционный суд, а с решением, принятым в четверг, согласился и Верховный суд. В суде отметили, что потерпевший не мог намеренно ухудшить свое здоровье, поскольку у него не было сведений о том, насколько опасно он был ранен после удара жены.