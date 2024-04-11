Два молодых человека извлекли из реки более полустотни старых мин.

Молодые люди отправились на реку Ыхне в районе Суйслепы, чтобы заняться своим хобби - поиском металлических предметов в воде с помощью сильного магнита. Таким образом они обнаружили в воде мину. За два часа было выловлено более 61 мины.

Южно-Эстонская саперная группа планирует проверить, нет ли в реке ещё подбных взрывных устройств. «Это проверят дайверы», - сказал начальник группы Индрек Тынсон.

Пресс-секретарь Спасательного департамента Марек Кийк сообщил, что, видимо, те, кто когда-то бросал в реку мины, совсем не думали, что туда будут ходить на рыбалку люди. По его словам, при обнаружении взрывных устройств важно не дотрагиваться до них, а немедленно вызвать саперов.

Возможно, находки были в реке еще с войны, но, как сказал Кийк, и после войны у воинских частей тоже были привычки сбрасывать подобную дрянь в водоемы, потому их не так-то легко обнаружить. «Подобное находили в Саадъярв и, например, в Каруярве на Сааремаа», - сказал Кийк.