Два молодых человека извлекли магнитом из реки Ыхне 61 старую 82-мм мину, после первой находки были вызваны саперы, которые проконтролировали улов и в предназначенном для этого месте обезвредили найденное, пишет Sakala.
Два молодых человека извлекли из реки более полустотни старых мин
Молодые люди отправились на реку Ыхне в районе Суйслепы, чтобы заняться своим хобби - поиском металлических предметов в воде с помощью сильного магнита. Таким образом они обнаружили в воде мину. За два часа было выловлено более 61 мины.
Южно-Эстонская саперная группа планирует проверить, нет ли в реке ещё подбных взрывных устройств. «Это проверят дайверы», - сказал начальник группы Индрек Тынсон.
Пресс-секретарь Спасательного департамента Марек Кийк сообщил, что, видимо, те, кто когда-то бросал в реку мины, совсем не думали, что туда будут ходить на рыбалку люди. По его словам, при обнаружении взрывных устройств важно не дотрагиваться до них, а немедленно вызвать саперов.
Возможно, находки были в реке еще с войны, но, как сказал Кийк, и после войны у воинских частей тоже были привычки сбрасывать подобную дрянь в водоемы, потому их не так-то легко обнаружить. «Подобное находили в Саадъярв и, например, в Каруярве на Сааремаа», - сказал Кийк.