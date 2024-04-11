Восточные и южные страны ЕС договорились укреплять инфраструктуру

Такое соглашение предусмотрено в декларации, подписанной на состоявшемся в четверг в Вильнюсе саммите формата, объединяющего государства Балтийского, Черного и Адриатического морей.

«Принята совместная декларация, которая, я надеюсь, станет стимулом для продвижения вперед по всем приоритетным направлениям», - заявил журналистам в Вильнюсе в четверг после саммита «Инициативы трех морей» президент Литвы Гитанас Науседа.

В документе говорится, что инициативные государства должны ускорить усилия по созданию «устойчивой инфраструктуры и лучшего сообщения» с Европейским союзом, развитию возобновляемых источников энергии и цифровых инноваций.

«Мы отметили, что в настоящее время в инициативе 143 приоритетных проекта в сфере транспорта, энергетики и цифровизации», - сказал глава страны.

В декларации также подчеркивается геополитическая значимость «Инициативы трех морей», поскольку война в Украине продолжается, решено усилить «роль и видимость» формата и сотрудничество со стратегическими партнерами инициативы – США, Еврокомиссией, Германией и новым партнером - Японией.

«В декларации мы выразили нашу твердую приверженность фундаментальной цели "Инициативы трех морей" - укреплению регионального сотрудничества для достижения более устойчивой Европы и сильного трансатлантического партнерства», - сказал Науседа.

Документ решительно осуждает вторжение России в Украину и обещает дальнейшее усиление санкций против Кремля.

Кроме того, участники инициативы договорились об общей позиции по содействию восстановлению Украины.

«Инициатива трех морей» объединяет тринадцать государств-членов ЕС, расположенных между Балтийским, Черным и Адриатическим морями: Австрию, Болгарию, Хорватию, Чехию, Эстонию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Словакию, Словению и Грецию.

На саммит в Литву в четверг прибыл и президент Украины Зеленский.