В ближайшие дни Эстонию ожидает дождливая погода

В ночь на субботу ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный, 3-9 м/с. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, до полудня преимущественно без осадков, после полудня вероятность осадков возрастет, и вечером пойдут дожди. Ветер юго-западный, 5-11, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 градусов тепла, днем 9-14, на побережье местами 6 градусов тепла.

В ночь на вокресенье ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам дожди, после полуночи осадков и облачности станет меньше. Ветер юго-западный и западный, 4- 10, на побережье около полуночи порывами до 15 м/с. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, утром дожди пройдут у Рижского залива и распространятся по всей стране. Ветер южных направлений, 3-9, после полудня ветер юго-западный, 5-11, порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 градусов тепла, днем 6-12 градусов тепла.

В ночь на понедельник ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам дожди, возможен мокрый снег. Ветер юго-западный, 5- 11, на побережье порывами до 15 м/с, утром ослабеет и начиная с островов сменит направление на северо-западное. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам дожди, к вечеру осадков и облачности станет меньше. Ветер северо-западный и западный, 3-9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 градусов тепла, днем 4-10 градусов тепла.