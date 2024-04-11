Испанская коалиция просит правительство отстранить Израиль от участия в Олимпийских играх

«Сумар» хотела бы, чтобы испанское правительство побудило Международный олимпийский комитет (МОК) исключить Израиль от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже. Это предложение было озвучено представителем партии, который заявил, что такой вопрос должен быть вынесен на обсуждение в комитете по образованию и спорту.

По их оценке, стране, не соблюдающей олимпийскую хартию и не обеспечивающей перемирие в год Олимпиады в условиях вооруженного конфликта, следует лишить права участвовать в Олимпийских играх. «Это требование выдвигают многие страны. Мы считаем, что, аналогично России, Израиль также должен быть исключен от участия в Олимпиаде до прекращения кровопролития», - сказал представитель партии Науэль Гонсалес.

Он подчеркнул, что они не хотят мешать участию израильских спортсменов в Олимпиаде. «Неприемлемо, чтобы государство Израиль принимало участие в событии мира и дружбы, таком как Олимпийские игры.

На предыдущих Олимпийских играх спортсмены из стран, находящихся в конфликте, участвовали под флагом МОК. Мы не хотим мешать ни одному спортсмену, мы хотим сказать, что государство Израиль должно немедленно прекратить геноцид», - добавил он.