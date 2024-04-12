Представитель Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) заявил во вторник, что они не находятся в прямом подчинении Московского патриарха и не могут нести ответственность за звучащие в Москве высказывания в поддержку войны России против Украины. Тем самым местная церковь, по сути, отвергла требование Ляэнеметса выйти из подчинения российского патриарха Кирилла.

По словам Лаури Ляэнеметса, основываясь на экспертизе МВД и оценке Полиции безопасности, которая только что поступила к нему, у него как у министра внутренних дел не остается другого выбора, кроме как самому принять меры для разрыва связей между ЭПЦ МП и Московским патриархом.

«С учетом имеющегося контекста, у меня как у министра внутренних дел, нет другого выбора, кроме как предложить Рийгикогу объявить Московский патриархат террористическим и поддерживающий в своей деятельности терроризм. Министр внутренних дел сможет обратиться в суд и предложить прекратить деятельность действующей здесь церковной организации. Это не повлияет на прихожан, это не означает, что храмы будут закрыты, но это означает, что связи с Москвой будут разорваны», - сказал министр.

«Мы должны понимать, что сегодня Московский патриархат подчиняется Владимиру Путину, который, по сути, руководит террористической деятельностью в мире», - добавил он.

По словам Ляэнеметса, Рийгикогу уже принимал подобное заявление и объявлял Россию террористическим государством.