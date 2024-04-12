Каждый выпуск подкаста «Мягко говоря» его ведущие - коллеги и подруги Анита Авакова и Ева Ойжинская - поднимают очередной вопрос, связанный с темой феминизма в эстонском обществе. Гостьей четвертого выпуска подкаста стала Нурьян Наврузова, переехавшая в Эстонию из Дагестана в начале двухтысячных и спустя почти 20 лет основавшая здесь полюбившийся многим столичным жителям ресторан The Kurze.
«Люди приезжали из других городов и требовали цветных курзе!»: почему личность основательницы популярного ресто-киоска неотделима от ее бизнеса?
Нурьян: Я всегда думала, что в жилах кавказцев есть жилка, отвечающая за открытие собственного бизнеса. Какой-нибудь шашлычки. Каждый уважающий себя кавказец должен открыть шашлычку.
Ева: А желание открыть собственное место в Эстонии - это чтобы познакомить местных с дагестанской кухней или «жилка» пульсировать начала?
Нурьян: На самом деле, было множество факторов, благодаря которым это все случилось. После развода я была в ужасе от того, что я ничего не сделала, чтобы себя обезопасить. Какой бы у тебя прекрасный ни был супруг, какими бы прекрасными ни были ваши отношения, это дикий удар по всей нервной системе. Я не понимала, как могла это все допустить. Во вторых отношениях пришло осознание, что я должна быть ко всему готова, чтобы ни случилось. У меня есть сын, у меня есть я, все. Больше никогда никто не скажет: «Дам денег, не дам денег». Я терпеть не могу зависеть от кого-то.
Ева: А как началась лепка на дому и продажи через Facebook?
Нурьян: Я просто села и стала думать: «Что ты умеешь делать? Да, водить ты умеешь. Хорошо. Стричь ты больше не хочешь. Что еще?» Тогда был какой-то расцвет пельменного бизнеса в Таллинне, все лепили пельмени на дому. Я очень люблю тесто, я очень люблю мясо, я очень люблю все, что в тесте. И я очень хорошо в этом разбираюсь. Ну, как разбираюсь, просто понимаю, вкусно это или нет. Я не могу сказать, что я какая-то кухарка. Наоборот.
Анита: Но ты любила готовить?
Нурьян: Нет.
Анита: У тебя получалось готовить?
Нурьян: В Дагестане девочек никто не спрашивает, любишь ты готовить или не любишь. Если тебе четырнадцать лет и ты не умеешь готовить, как это было в моем случае, то это вызывает у людей удивление.
Также в этом выпуске:
- До открытия The Kurze Нурьян успела попробовать себя во многих сферах, в том числе год проработала парикмахером.
- Ведение лайфстайл блога в социальных сетях The Kurze - СММ стратегия?
- Почему пандемия была благословением для бизнеса Нурьян?
- Курзе должны были продаваться в будке на рынке Балтийского вокзала?
- Будет ли у курзешной франшиза?
Подкаст «Мягко говоря»
Название подкаста «Мягко говоря» было выбрано не случайно. С одной стороны, это ироническая отсылка, которая, как может показаться, лишь подчеркивает традиционные представления о женственности, где мягкость относят к женским качествам. Однако чаще всего мы используем это выражение в качестве буфера для следующей за ним обычно не самой приятной информации: «мягко говоря, это было так себе» (это было не просто так себе, это было ужасно).
Такая игра слов подсказывает слушателям, что важные и иногда неудобные темы, затрачивающиеся в подкасте, будут преподноситься так, чтобы вызвать размышления и, возможно, переосмысление устоявшихся взглядов - мягко, но уверенно и смело.
Ведущие «Мягко говоря» надеются, что подкаст станет мостом между традиционными представлениями о женственности и необходимостью борьбы за равенство и справедливость, показывая, что мягкость и сила могут идти рука об руку в борьбе за лучший мир.
Ведущие подкаста благодарят исполнителя Dog in a Shirt за разрешение на использование в подкасте музыкальной дорожки под названием Coffee for dinner.