Звонок, поступивший в прошлом году премьер-министру Кае Каллас от имени Африканского союза известными российскими пранкерами, не достиг поставленных целей, утверждают в КаПо.
За поступившим Кае Каллас звонком стояли известные российские пранкеры
В конце лета 2023 года с рядом западных глав правительств, министров и других видных деятелей был установлен ряд контактов. Утверждалось, что председатель Комиссии Африканского союза Мусса Факи хотел поговорить с ними по видеосвязи. Учитывая несколько иные стандарты общения, такие как использование личных электронных почтовых ящиков и приложений для обмена сообщениями, распознать подозрительную аномалию было непросто.
С представителями нескольких стран обсуждалась внешнеполитическая ситуация в мире, положение в Нигере и Сахельском регионе, а также вопросы продовольственной безопасности. Также говорили о безопасности в Европе, в том числе о войне в Украине. Общавшийся по видеосвязи мужчина говорил на английском языке и упоминал о совместных многосторонних встречах с большим количеством участников.
Во время видеозвонка премьер-министр Эстонии Кая Каллас обратила внимание не то, что другая сторона представила ряд известных российских нарративов, которые премьер-министру пришлось опровергать. Впрочем, это не казалось очень уж странным, поскольку России удалось довольно последовательно распространить свое послание в Африке.
Однако на самом деле за акцией стояли знаменитые российские тролли - Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные как Вован и Лексус. За годы своей работы Вован и Лексус осуществили множество звонков-розыгрышей знаменитостям и политикам со всего мира.
Основная аудитория контента - российские СМИ, но в случае успеха они используются и для западной аудитории, чтобы дискредитировать политиков в развлекательной форме, ведь высмеивание человека - один из самых эффективных приемов пропаганды.
Цель розыгрышей - заманить политиков в ловушку, чтобы они сказали то, чего не стали бы делать на публике. В случае с Эстонией они не получили того материала, на который рассчитывали, и премьер-министр Эстонии обозначила свои обычные позиции. Затем в передаче был сделан акцент на том, что язык тела премьер-министра показывает, что она говорит неправду.
Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) также опубликовали запись разговора с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен. Ей также звонили от имени африканского политика.
Вован и Лексус также сообщили, что от имени представителя африканского континента они разговаривали с министром обороны Швеции Полом Йонсоном и министром иностранных дел Тобиасом Биллстремом.
Реакция сотрудников эстонской канцелярии и предупреждение других европейских политиков имели толк и по крайней мере один раз предотвратили подобный розыгрыш.