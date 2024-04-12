За поступившим Кае Каллас звонком стояли известные российские пранкеры

В конце лета 2023 года с рядом западных глав правительств, министров и других видных деятелей был установлен ряд контактов. Утверждалось, что председатель Комиссии Африканского союза Мусса Факи хотел поговорить с ними по видеосвязи. Учитывая несколько иные стандарты общения, такие как использование личных электронных почтовых ящиков и приложений для обмена сообщениями, распознать подозрительную аномалию было непросто.

С представителями нескольких стран обсуждалась внешнеполитическая ситуация в мире, положение в Нигере и Сахельском регионе, а также вопросы продовольственной безопасности. Также говорили о безопасности в Европе, в том числе о войне в Украине. Общавшийся по видеосвязи мужчина говорил на английском языке и упоминал о совместных многосторонних встречах с большим количеством участников.

Во время видеозвонка премьер-министр Эстонии Кая Каллас обратила внимание не то, что другая сторона представила ряд известных российских нарративов, которые премьер-министру пришлось опровергать. Впрочем, это не казалось очень уж странным, поскольку России удалось довольно последовательно распространить свое послание в Африке.

Однако на самом деле за акцией стояли знаменитые российские тролли - Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные как Вован и Лексус. За годы своей работы Вован и Лексус осуществили множество звонков-розыгрышей знаменитостям и политикам со всего мира.