Кредит является второй и последней частью рамочного соглашения на сумму 700 млн евро, подписанного в июне 2023 года для развития экономики Эстонии.

Финансирование Европейского инвестиционного банка дополняет субсидии Евросоюза и способствует более эффективной реализации средств политики сплочения Евросоюза на период 2021-2027 годов. Примерно половина финансирования Европейского инвестиционного банка в Европейском союзе направляется в регионы сплочения.

Кредит также софинансирует проекты по поддержке справедливого перехода к экономике с низким уровнем выбросов CO2 в Ида-Вирумаа.

Запланированный общий объем инвестиций составляет 5,2 млрд евро. Из них около 3,4 млрд евро финансируются из структурных фондов ЕС. Остальное – самофинансирование, которое включает софинансирование из государственного бюджета при поддержке кредита Европейского инвестиционного банка.

В предыдущие периоды финансирования были подписаны два аналогичных соглашения на сумму 550 млн евро и 720 млн евро соответственно, включая дополнительный кредит на сумму 120 млн евро для борьбы с COVID-19.

Европейский инвестиционный банк в 2023 году профинансировал эстонские проекты, общий объем инвестиций которых составляет рекордные 540 млн евро. По сравнению с 2022 годом это значительный рост, и за последние пять лет финансирование Группы Европейского инвестиционного банка в Эстонии выросло примерно до двух миллиардов евро.