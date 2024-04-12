ПРЯМОЙ ЭФИР И ФОТО ⟩ Полиция безопасности представляет ежегодник

В предисловии к ежегоднику генеральный директор Департамента Полиции безопасности (КаПо) Марго Паллосон пишет, что с момента основания департамента Россия с ее империалистическими амбициями - главная угроза конституционному строю Эстонской Республики - осталась прежней.

«Еще до того, как в XXI веке Россия напала на своих соседей, она уже пыталась ослабить их всеми возможными способами: подрывной деятельностью, пропагандой, внедрением враждебных агентов, подрывом уверенности людей в себе. В качестве одного из типичных и часто используемых искусственных предлогов для вмешательства во внутренние дела других стран, в том числе Эстонии, Россия вновь и вновь пытается подчеркивать темы особых исторических прав и необходимости защитить здешних русских от преследований, которые якобы происходят», - отметил глава КаПо

По словам Паллосона, Россия уже много лет пытается использовать живущих в Эстонии людей русского происхождения для эскалации или поддержания напряженности, но время показывает, что удается ей это все реже и реже. Последний опрос об интеграции Эстонии свидетельствует, что прогресс в целом неплохой.

«Хотя интеграция - медленный процесс, процент интегрированных растет. Многие постоянные жители других национальностей или с другими родными языками разделяют с эстонцами общие ценности - они наши соотечественники в самом лучшем смысле этого слова», - написал Паллосон.