ЮРИ КУУСКЕМАА ⟩ Из колесного колодца в кошачий

Среди более ранних топонимов есть и sub monte, то есть «под горой». Так называлась территория ниже восточной стороны Тоомпеа. Доподлинно неизвестно, когда на площадке, где сходятся улицы Дункри и Ратаскаэву, был построен колесный колодец, давший название rader strate, то есть «колесной улице», но письменно это было зафиксировано в 1325 году.
Название это неполное, ведь оно упоминает только установленное над колодцем колесо, необходимое для того, чтобы с помощью прикрепленной к нему цепи или веревки поднимать из колодца ведра с водой. Так или иначе, но в эстонском языке закрепилось более полное название: улица Ратаскаэву (улица Колесного колодца). Изначально она вела от конца улицы Пикк к началу улицы Люхике ялг. Но во время советской оккупации, когда рыцари были не в моде, улицу Рюйтли (рыцарская) объединили с Ратаскаэву, а получившуюся улицу назвали Ратаскаэву. На данный момент этот неравный брак снова расторгнут.
Может показаться парадоксальным, но и улица, названная в честь магистратского повара Дункера, в былые времена тоже называлась Raderstrate. Она тянулась от ратуши до упомянутого выше колодца.
Немцы также называли колодец Sternsode, но это не на современном, а на старонемецком, поэтому stern в данном случае переводится не «звезда», а «жесткая». Слово указывало на специфический вкус воды из-за ее жесткости, обусловленной известняковым дном. Это не нравилось жителям окрестных домов, из-за чего колодец в итоге и замуровали.