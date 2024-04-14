ЮРИ КУУСКЕМАА ⟩ Из колесного колодца в кошачий

Своим происхождением название улицы Ратаскаэву (колесный колодец) обязано колесу над колодцем, необходимому для того, чтобы с помощью прикрепленной к нему цепи или веревки можно было поднимать из колодца ведра с водой. Фото: Михкель Марипуу

В свои лучшие времена колодец считался не только резервуаром для воды. В нем жила довольно своенравная русалка. В отличие от своих соплеменниц, она не интересовалась мужчинами и не заманивала их в свой подводный дом. Зато колодезной русалке приписывалась власть над местными водными ресурсами.

Если она была не в настроении, то могла наколдовать так, чтобы вода пропала не только в ее колодце, но и ниже, на улице Харью или на Ратушной площади. Чтобы этого не случилось, ее нужно было задобрить. Чтобы завоевать ее благосклонность, время от времени приходилось приносить что-нибудь в жертву. Поначалу в колодец бросали серебряные монеты, но этим дело не ограничилось.

История приобрела странный поворот, когда в качестве подношений в колодец начали бросать мертвых кошек. Чем это могло понравиться русалке - к сожалению, у нее уже не спросить. А вот те, кто бросали кошек, никакого уважения не вызывают. Понятно ведь, что никто больше не черпал из колодца воду, от которой разило кошачьей падалью. Такая вода не годится ни для питья, ни для умывания. Как бы там ни было, Колесный колодец потерял свою репутацию и был предан забвению.