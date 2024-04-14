Вс, 14.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

ЮРИ КУУСКЕМАА ⟩ Из колесного колодца в кошачий

Юри Куускемаа
, искусствовед, историк
Copy
Колодец, давший название улице Ратаскаэву (колесный колодец), находится на углу улиц Ратаскаэву и Дункри.
Колодец, давший название улице Ратаскаэву (колесный колодец), находится на углу улиц Ратаскаэву и Дункри. Фото: Михкель Марипуу
  • Во время строительства отеля колодезный павильон был разрушен, а сам колодец засыпан землей
  • Колодец не был восстановлен полностью, потому что оголовок остался, но воды под ним нет

Клио помнит, как колодец, давший название улице Ратаскаэву, был засыпан, а затем снова откопан, пишет искусствовед Юри Куускемаа.

Среди более ранних топонимов есть и sub monte, то есть «под горой». Так называлась территория ниже восточной стороны Тоомпеа. Доподлинно неизвестно, когда на площадке, где сходятся улицы Дункри и Ратаскаэву, был построен колесный колодец, давший название rader strate, то есть «колесной улице», но письменно это было зафиксировано в 1325 году.

Название это неполное, ведь оно упоминает только установленное над колодцем колесо, необходимое для того, чтобы с помощью прикрепленной к нему цепи или веревки поднимать из колодца ведра с водой. Так или иначе, но в эстонском языке закрепилось более полное название: улица Ратаскаэву (улица Колесного колодца). Изначально она вела от конца улицы Пикк к началу улицы Люхике ялг. Но во время советской оккупации, когда рыцари были не в моде, улицу Рюйтли (рыцарская) объединили с Ратаскаэву, а получившуюся улицу назвали Ратаскаэву. На данный момент этот неравный брак снова расторгнут.

Может показаться парадоксальным, но и улица, названная в честь магистратского повара Дункера, в былые времена тоже называлась Raderstrate. Она тянулась от ратуши до упомянутого выше колодца.

Немцы также называли колодец Sternsode, но это не на современном, а на старонемецком, поэтому stern в данном случае переводится не «звезда», а «жесткая». Слово указывало на специфический вкус воды из-за ее жесткости, обусловленной известняковым дном. Это не нравилось жителям окрестных домов, из-за чего колодец в итоге и замуровали.

Своим происхождением название улицы Ратаскаэву (колесный колодец) обязано колесу над колодцем, необходимому для того, чтобы с помощью прикрепленной к нему цепи или веревки можно было поднимать из колодца ведра с водой.
Своим происхождением название улицы Ратаскаэву (колесный колодец) обязано колесу над колодцем, необходимому для того, чтобы с помощью прикрепленной к нему цепи или веревки можно было поднимать из колодца ведра с водой. Фото: Михкель Марипуу

В свои лучшие времена колодец считался не только резервуаром для воды. В нем жила довольно своенравная русалка. В отличие от своих соплеменниц, она не интересовалась мужчинами и не заманивала их в свой подводный дом. Зато колодезной русалке приписывалась власть над местными водными ресурсами.

Если она была не в настроении, то могла наколдовать так, чтобы вода пропала не только в ее колодце, но и ниже, на улице Харью или на Ратушной площади. Чтобы этого не случилось, ее нужно было задобрить. Чтобы завоевать ее благосклонность, время от времени приходилось приносить что-нибудь в жертву. Поначалу в колодец бросали серебряные монеты, но этим дело не ограничилось.

История приобрела странный поворот, когда в качестве подношений в колодец начали бросать мертвых кошек. Чем это могло понравиться русалке - к сожалению, у нее уже не спросить. А вот те, кто бросали кошек, никакого уважения не вызывают. Понятно ведь, что никто больше не черпал из колодца воду, от которой разило кошачьей падалью. Такая вода не годится ни для питья, ни для умывания. Как бы там ни было, Колесный колодец потерял свою репутацию и был предан забвению.

Сохранилась зарисовка 1840 года, на которой мы видим колодезный павильон и дом с мощным готическим щипцом фронтона на углу улиц Дункри и Ратаскаеву. Вскоре после этого на его месте был построен отель «Санкт-Петербург» для размещения гостей, которые начали прибывать из Санкт-Петербурга по железной дороге. На рисунке удивительно видеть довольно большое дерево, которое росло между колодцем и домом, ведь это было редким явлением для таллиннских улиц.

Зарисовка 1840 года, которая более ста лет спустя была взята за основу при восстановлении колодца.
Зарисовка 1840 года, которая более ста лет спустя была взята за основу при восстановлении колодца. Фото: Частная коллекция

По-видимому, во время строительства отеля дерево было срублено, павильон колодца с покоящимся на колоннах кивером был разрушен, а сам колодец засыпан землей. На улице от колодца не осталось и следа. Память о нем сохранилась лишь в названии улицы, которая согласно постановлению 1872 года имела три официальных названия на разных языках. На эстонском - Rataskaevu, на немецком - Raderstrasse и на русском - Колесная.

Отель «Санкт-Петербург» на улице Ратаскаэву (открытка).
Отель «Санкт-Петербург» на улице Ратаскаэву (открытка). Фото: Коллекция открыток Георга Томингаса/Эстонский исторический музей

Колесный колодец восстал из забвения только через сто лет после того, как его засыпали. В ходе канализационных работ рабочие рыли на улице канаву и наткнулись на выложенный под брусчаткой круг из известняка, который представлял собой вершину каменного цилиндра Колесного колодца. На место сразу же были вызваны археологи. Они начали выгребать землю из колодца. Я тоже ходил посмотреть на раскопки и сделал фотографию, которую тогда отдал Õhtuleht, а сейчас представляю на обозрение вам.

Колесный колодец восстал из забвения только через сто лет после того, как его засыпали.
Колесный колодец восстал из забвения только через сто лет после того, как его засыпали. Фото: Юри Куускемаа

Как видите, землекоп находится на глубине около трех-четырех метров. Подозреваю, что из колодца была выбрана не вся земля. По завершении работ не было и речи о том, чтобы найти скелеты принесенных в жертву кошек и монеты. Значит, они и по сей день покоятся с миром в недрах земли, как в могиле.

Однако раскопки вызвали такой ажиотаж, что городская управа решила восстановить колодец как символ, который дал название улице. За основу была взята зарисовка 1840 года. Реализация в некотором смысле осталась неполной. Оголовок колодца есть, но воды под ним нет. Зато само строение стало популярным. Постоянно вижу людей, которые просто сидят на ступенях каменного цоколя или фотографируются там.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх