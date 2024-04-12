В Новой Зеландии спортсменкам разрешили прикрыть обнаженные участки тела

Раньше новозеландские спортсменки должны были соревноваться в относительно открытых купальниках, но местная федерация провела опрос своих гимнасток и в итоге изменила правила.

«Мы сочли, что правила, касающиеся купальников, неясны, непоследовательны и, честно говоря, несколько устарели, — сказала Андреа Нельсон, глава Федерации гимнастики Новой-Зеландии. - Мы хотим, чтобы девочки чувствовали себя комфортно и имели выбор».

В Европе немецкие гимнастки первыми стали носить купальники, закрывающие все тело. Начало три года назад положила Сара Восс, которая хотела бороться с царящей в спорте сексуализацией. На Олимпиаде в Токио вся немецкая команда была уже закрыта от шеи до щиколоток.

У длинных купальников в гимнастике есть важное преимущество: спортсменок наказывают, если из-под купальника выглянуло белье. С коротким купальником проблем было больше.