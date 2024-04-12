Пт, 12.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

В Новой Зеландии спортсменкам разрешили прикрыть обнаженные участки тела

rus.postimees.ee
Copy
Немецкая гимнастка Сара Восс стала первой спортсменкой, начавшей носить закрытые купальники.
Немецкая гимнастка Сара Восс стала первой спортсменкой, начавшей носить закрытые купальники. Фото: Schreyer via www.imago-images.de

Гимнастки Новой Зеландии теперь могут использовать более удобную форму.

Раньше новозеландские спортсменки должны были соревноваться в относительно открытых купальниках, но местная федерация провела опрос своих гимнасток и в итоге изменила правила.

«Мы сочли, что правила, касающиеся купальников, неясны, непоследовательны и, честно говоря, несколько устарели, — сказала Андреа Нельсон, глава Федерации гимнастики Новой-Зеландии. - Мы хотим, чтобы девочки чувствовали себя комфортно и имели выбор».

В Европе немецкие гимнастки первыми стали носить купальники, закрывающие все тело. Начало три года назад положила Сара Восс, которая хотела бороться с царящей в спорте сексуализацией. На Олимпиаде в Токио вся немецкая команда была уже закрыта от шеи до щиколоток.

У длинных купальников в гимнастике есть важное преимущество: спортсменок наказывают, если из-под купальника выглянуло белье. С коротким купальником проблем было больше.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх