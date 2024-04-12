В третьем матче НБА Хенри Дрелл одержал первую в карьере победу

23-летний Дрелл вышел на поле на две минуты. В статистике он зафиксировал один подбор. Но ему впервые в НБА удалось ощутить радость победы, ведь две предыдущие игры закончились поражением. В своем дебютном матче 15 марта «Чикаго Буллз» проиграли «Лос-Анджелес Клипперс» со счетом 111–126, 8 апреля «Чикаго Буллз» проиграли «Орландо Мэджик» со счетом 98–113.

ДеМар ДеРозан набрал 39 очков, Никола Вучевич — 27 очков и 11 подборов, а Коби Уайт — 18 очков. Маркус Сассер и Джален Дюрен набрали по 20 очков за «Детройт Пистонс».

В этом сезоне «Чикаго Буллз» одержали 38 побед и потерпели 42 поражения, что поставило их на девятое место в Восточной конференции НБА и обеспечило место в плей-офф.

В регулярном сезоне НБА осталось еще две игры. Обе игры «Чикаго Буллз» пройдут на выезде, когда они встретятся с «Вашингтон Уизардс» рано утром в субботу по эстонскому времени и с «Нью-Йорк Никс» в воскресенье вечером.