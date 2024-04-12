Объясняет эксперт: что должен делать продавец, чтобы вдохновить клиента на покупку

Подход по типу личности

В ходе подготовки к переговорам, рекомендую определить тип поведения клиента, используя популярную типологию DISC. Это очень полезно при ведении переговоров, при построении отношений в коллективе и даже в повседневной жизни, ведь тогда вы лучше понимаете мотивацию и поступки людей.

Рассмотрим классификацию:

Тип D (доминирование, вызов)

Это люди, быстрые в своей реакции. Они задают темп, амбициозны, для них главное - достичь цели. Решительны, азартны, им нравится конкуренция, любят новое и не боятся перемен, скорее - инициируют их.

Личностей типа D можно определить по инициативе в разговоре или действии, им важно быть первыми и стремиться к большему. Если говорить о визуальной стороне, то они одеваются так, как считают нужным, у них стремительная походка, и они идут на прямой контакт глаз. Если говорить о языке жестов, то такие люди используют много широких и резких движений во время речи.

Тип I (влияние, контакт)

Таким людям важно взаимодействовать с другими, окружать себя людьми, на которых они могут влиять, вдохновлять. Также они эмоциональные - им нравятся яркие эмоции, и они их будут транслировать. Наверное, из всех типов личности именно I - самый оптимистичный. Эти люди дружелюбны, импульсивны, прирожденные политики и профессиональные нетворкеры: притягательные, обаятельные, утонченные.