Ушел из дома и не вернулся: полиция объявила в розыск 16-летнего Даниила

Даниил ушел из дома на бульваре Сыпрусе сегодня утром, 12 апреля, и до сих пор не вернулся. Без посторонней помощи мальчик может попасть в беду.

Даниил может передвигаться по Таллинну на общественном транспорте. Рост мальчика - около 178 см, у него немного неуклюжая походка, его речь невнятна. На нем может быть короткая толстая черная куртка, светло-серый свитер, шапка и светло-коричневые брюки.

Полиция просит всех, кто видел Даниила или обладает какой-либо информацией о его местонахождении, позвонить по телефону 112.