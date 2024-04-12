Полиция просит за помощью в поисках 16-летнего Даниила, пропавшего в Таллинне.
Ушел из дома и не вернулся: полиция объявила в розыск 16-летнего Даниила
Даниил ушел из дома на бульваре Сыпрусе сегодня утром, 12 апреля, и до сих пор не вернулся. Без посторонней помощи мальчик может попасть в беду.
Даниил может передвигаться по Таллинну на общественном транспорте. Рост мальчика - около 178 см, у него немного неуклюжая походка, его речь невнятна. На нем может быть короткая толстая черная куртка, светло-серый свитер, шапка и светло-коричневые брюки.
Полиция просит всех, кто видел Даниила или обладает какой-либо информацией о его местонахождении, позвонить по телефону 112.