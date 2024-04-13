Цирк почти каждый день: жильцы многоквартирного дома вынуждены терпеть выходки соседа-алкоголика

Ахти родом из Ярва-Яани, но последние шесть лет живет в Тарту. Молодой мужчина работает охранником в магазине Maxima на улице Выру уже почти три года. В ноябре прошлого года он переехал на улицу Тяхе вместе со своей девушкой. «Цирк начался ближе к концу месяца, когда он сюда заселился», - говорит Ахти о своем соседе.