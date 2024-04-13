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Цирк почти каждый день: жильцы многоквартирного дома вынуждены терпеть выходки соседа-алкоголика

Kuuuurija
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Ахти, который делит квартиру с проблемным соседом.
Ахти, который делит квартиру с проблемным соседом. Фото: Kaader «Kuuuurija» saatest

В сегодняшнем выпуске Kuuuurija мы отправимся в Тарту. Карлова - район города, располагающийся на правом берегу Эмайыги. События, о которых пойдет речь, развиваются на улице Тяхе, находящейся в десяти минутах пешей ходьбы от центра города.

Ахти родом из Ярва-Яани, но последние шесть лет живет в Тарту. Молодой мужчина работает охранником в магазине Maxima на улице Выру уже почти три года. В ноябре прошлого года он переехал на улицу Тяхе вместе со своей девушкой. «Цирк начался ближе к концу месяца, когда он сюда заселился», - говорит Ахти о своем соседе.

Квартира находится в совместной собственности, и оба собственника свои половины сдают, а жильцы пользуются общей кухней, прихожей и душевой. В одной комнате живут Ахти с девушкой, в другой - их сосед. За крошечную комнатушку Ахти платит 300 евро в месяц, а зимой ему приходится доплачивать еще и за отопление.

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