В сегодняшнем выпуске Kuuuurija мы отправимся в Тарту. Карлова - район города, располагающийся на правом берегу Эмайыги. События, о которых пойдет речь, развиваются на улице Тяхе, находящейся в десяти минутах пешей ходьбы от центра города.
Для подписчиков
Цирк почти каждый день: жильцы многоквартирного дома вынуждены терпеть выходки соседа-алкоголика
Ахти родом из Ярва-Яани, но последние шесть лет живет в Тарту. Молодой мужчина работает охранником в магазине Maxima на улице Выру уже почти три года. В ноябре прошлого года он переехал на улицу Тяхе вместе со своей девушкой. «Цирк начался ближе к концу месяца, когда он сюда заселился», - говорит Ахти о своем соседе.