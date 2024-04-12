Водители платформы Bolt выражают негодование по поводу снижения тарифа на поездки, поскольку их доход заметно уменьшился. В компании Bolt большой проблемы не видят, поскольку водителей на платформе появляется все больше, и расценки понижаются для того, чтобы найти баланс между спросом и предложением, пишет Rus.ERR.
Доход упал на сотни евро ⟩ Водители платформы Bolt негодуют по поводу снижения тарифа на поездки
Начиная с 1 апреля Bolt снизил свои тарифы для водителей такси. Для клиентов это хорошая новость. Однако сами водители совсем не рады.
Один из водителей негодует по поводу того, что разница в зарплате до понижения тарифа может достигать 700-800 евро.