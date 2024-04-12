Доход упал на сотни евро ⟩ Водители платформы Bolt негодуют по поводу снижения тарифа на поездки

Водители платформы Bolt выражают негодование по поводу снижения тарифа на поездки, поскольку их доход заметно уменьшился. В компании Bolt большой проблемы не видят, поскольку водителей на платформе появляется все больше, и расценки понижаются для того, чтобы найти баланс между спросом и предложением, пишет Rus.ERR.