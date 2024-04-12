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Войне назло ⟩ Эстонские компании обнаружили новые суперрынки: рост в 900 процентов!

, экономический журналист
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Хотя российская агрессия сократила торговлю Эстонии со своим восточным соседом, в то же время торговля Эстонии со странами Центральной Азии выросла в геометрической прогрессии.
Хотя российская агрессия сократила торговлю Эстонии со своим восточным соседом, в то же время торговля Эстонии со странами Центральной Азии выросла в геометрической прогрессии. Фото: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

Хотя начавшееся в 2022 году нападение России на Украину резко затормозило торговлю с РФ, в то же время в геометрической прогрессии росла торговля Эстонии со странами Центральной Азии. Однако, по данным таможни, различные санкции начали вступать в силу и экспорт Центральной Азии демонстрирует признаки снижения.

В 2023 году Россия с оборотом в 589 миллионов евро стала девятым по значимости экспортным партнером Эстонии. По сравнению с довоенным годом в 2021 году общий экспорт Эстонии в Россию сократился на 181 миллион евро. Однако экспорт товаров эстонского происхождения в Россию упал еще сильнее - с 268 миллионов евро до 108 миллионов евро.

Когда торговля с Россией снизилась, в то же время процветал экспорт товаров эстонского происхождения, а также экспорт, проходящий через Эстонию, в страны Центральной Азии. Порой рост был в сотни раз. Например, если в 2021 году экспорт из Эстонии в Кыргызстан составил 0,28 миллиона евро, то в 2023 году он составил 70,3 миллиона евро. Рост, таким образом, составил более чем в 250 раз. При этом доля эстонских товаров составила всего 0,94 миллиона евро.

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