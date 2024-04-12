В конце прошлой недели охранникам Forus пришлось иметь дело с мужчиной, который употреблял алкоголь и придирался к детям в торговом центре в Йыхви. Как потом выяснилось, этот же человек еще предлагал несовершеннолетним девочкам вступить с ним в интимную связь. Он также угрожал применить насилие к одному из мальчиков.
В торговом центре пьяный человек размахивал ножом и делал непристойные предложения детям
В прошлую пятницу днем охранник Forus заметил в торговом центре Jewe человека с ножом, который был явно в состоянии алкогольного опьянения и беспокоил посетителей. Охранник сообщил об этом в центр управления Forus, который направил на помощь ближайший патруль. На место была вызвана и полиция.
Охранник тут же отобрал у пьяного человека нож и до прибытия патруля и полиции позаботился о безопасности несовершеннолетних детей, а также всех остальных посетителей и сотрудников.
Нарушитель спокойствия был задержан, далее этим делом занимается полиция. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.