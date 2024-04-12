В торговом центре пьяный человек размахивал ножом и делал непристойные предложения детям

В конце прошлой недели охранникам Forus пришлось иметь дело с мужчиной, который употреблял алкоголь и придирался к детям в торговом центре в Йыхви. Как потом выяснилось, этот же человек еще предлагал несовершеннолетним девочкам вступить с ним в интимную связь. Он также угрожал применить насилие к одному из мальчиков.