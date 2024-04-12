Пт, 12.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

В торговом центре пьяный человек размахивал ножом и делал непристойные предложения детям

Сийм Михайлов
, журналист
Copy
Полицейские. Иллюстративное фото.
Полицейские. Иллюстративное фото. Фото: Marko Saarm

В конце прошлой недели охранникам Forus пришлось иметь дело с мужчиной, который употреблял алкоголь и придирался к детям в торговом центре в Йыхви. Как потом выяснилось, этот же человек еще предлагал несовершеннолетним девочкам вступить с ним в интимную связь. Он также угрожал применить насилие к одному из мальчиков.

В прошлую пятницу днем охранник Forus заметил в торговом центре Jewe человека с ножом, который был явно в состоянии алкогольного опьянения и беспокоил посетителей. Охранник сообщил об этом в центр управления Forus, который направил на помощь ближайший патруль. На место была вызвана и полиция.

Охранник тут же отобрал у пьяного человека нож и до прибытия патруля и полиции позаботился о безопасности несовершеннолетних детей, а также всех остальных посетителей и сотрудников.

Нарушитель спокойствия был задержан, далее этим делом занимается полиция. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх