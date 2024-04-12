По словам генерального директора Полиции безопасности (КаПо) Марго Паллосона, митрополит Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) Евгений, покинувший Эстонию в феврале, распространял кремлевские нарративы и вмешивался в парламентские выборы в Эстонии.
Глава КаПо: Митрополит Евгений распространял кремлевские нарративы и вмешивался во внутреннюю политику Эстонии
В пятницу на презентации ежегодника КаПо Паллосон заявил, что эстонское государство по этой причине не сочло возможным продлить вид на жительство митрополиту Евгению. Паллосон добавил, что после отъезда Евгения МП выступил с еще более вопиющими призывами, чем раньше. «Называть нападение на Украину священной войной не соответствует эстонскому представлению о ценностях и нравах», - сказал Паллосон.
В своем ежегоднике КаПо пишет, что даже после прямого военного нападения России на Украину Евгений (гражданское имя Валерий Решетников), оставался верен главе Русской православной церкви - патриарху Кириллу, а значит, и позиции РПЦ, считавшей войну в Украине оправданной. Решетников также не проявлял признаков стремления к постоянной интеграции в эстонское общество, поскольку на протяжении многих лет он проводил примерно треть своего времени в России, несмотря на наличие действующего эстонского вида на жительство.
Отказ в продлении вида на жительство - это оценка риска, основанная на поведении конкретного человека, которая не касается ЭПЦ МП или верующих. Валерий Решетников покинул Эстонию 6 февраля 2024 года.
В 2018 году на 93-м году жизни скончался митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий, многолетний глава ЭПЦ МП, занимавший здесь пост руководителя церкви почти 30 лет. На его похоронах присутствовал архиепископ Решетников, в то время ректор Московской духовной академии и викарий Патриарха Кирилла, а также высшее духовенство РПЦ. После отпевания местные архиереи приняли участие во встрече в Московской Патриархии.
Хотя большинство местного духовенства ЭПЦ МП ожидало, что новым предстоятелем станет епископ Нарвский, работавший в Эстонии с 2009 года и хорошо знакомый с местными условиями, а также временно исполнявший обязанности нового предстоятеля после смерти Корнилия, по указанию России был избран кандидат, выдвинутый из Москвы - ректор академии Валерий Решетников, известный также как Евгений.
Исторически МП был обеспокоен тем, что православным центром считается Константинополь, а не Москва. С назначением Решетникова главой Московской церкви в Эстонии интересы Москвы стали отстаиваться через МПЦ, что возродило напряженность в отношениях между церквями. Например, осенью 2018 года Синод Московской православной церкви под руководством Решетникова выступил с заявлением, в котором раскритиковал действия Константинопольского патриарха по предоставлению независимости Украинской православной церкви.
Это создало в украинской православной среде ситуацию, аналогичную эстонской, когда в пределах одной страны действовали православные церкви, подчинявшиеся как Московскому, так и Константинопольскому патриархату. Это снизило влияние Московского патриархата в Украине, который был связан с российскими властными структурами.
Различные источники свидетельствуют о том, что Решетников не проявлял такой же самостоятельности в решениях и действиях, как предыдущий митрополит Корнилий. Если многолетний опыт Корнилия, его авторитет среди верующих, знание местных условий и чуткость к ним позволяли патриарху выражать позицию, отличную от позиции главы церкви, то Решетников, как церковный чиновник, довольно четко представлял волю и взгляды Москвы.
Сотрудничеству между христианскими церквями не способствовал тот факт, что Решетников не пришел на встречу с папой Римским во время его визита в Эстонию в 2018 году.
Приехав в Эстонию, Решетников сразу же поставил на повестку дня вопрос о церковной собственности. В 2001 году правительство Таллинна предоставило ЭПЦ МП в безвозмездное пользование собор Александра Невского на Тоомпеа на 36 лет.
Несколько лет спустя город Таллинн предоставил в аренду на 99 лет здание церкви Ласнамяэ. Теперь ЭПЦ МП пожелала получить в собственность используемые ею церковные здания. Решетников неоднократно делал заявления, в которых отказывался признавать Эстонскую апостольскую православную церковь (ЭАПЦ) законной преемницей православной церкви, существовавшей в Эстонии до советской оккупации. По инициативе МП вопрос о церковной собственности рассматривается не только ЭПЦ МП, но и посольством России в Таллине.
Для интересов России важно сохранить ассоциации, влияние и активы РПЦ за рубежом, поскольку эта организация - один из немногих рычагов российского влияния, который до сих пор не был напрямую затронут международными санкциями.