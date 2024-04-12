Глава КаПо: Митрополит Евгений распространял кремлевские нарративы и вмешивался во внутреннюю политику Эстонии

В пятницу на презентации ежегодника КаПо Паллосон заявил, что эстонское государство по этой причине не сочло возможным продлить вид на жительство митрополиту Евгению. Паллосон добавил, что после отъезда Евгения МП выступил с еще более вопиющими призывами, чем раньше. «Называть нападение на Украину священной войной не соответствует эстонскому представлению о ценностях и нравах», - сказал Паллосон.

В своем ежегоднике КаПо пишет, что даже после прямого военного нападения России на Украину Евгений (гражданское имя Валерий Решетников), оставался верен главе Русской православной церкви - патриарху Кириллу, а значит, и позиции РПЦ, считавшей войну в Украине оправданной. Решетников также не проявлял признаков стремления к постоянной интеграции в эстонское общество, поскольку на протяжении многих лет он проводил примерно треть своего времени в России, несмотря на наличие действующего эстонского вида на жительство.

Отказ в продлении вида на жительство - это оценка риска, основанная на поведении конкретного человека, которая не касается ЭПЦ МП или верующих. Валерий Решетников покинул Эстонию 6 февраля 2024 года.