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Жительница Эстонии, бежавшая от жестокого мужа в социальное жилье, столкнулась с новой бедой

Kuuuurija
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Социальное жилье на улице Раху в Тарту.
Социальное жилье на улице Раху в Тарту. Фото: Kristjan Teedema / Shutterstock / fotomontaaž

В этом сюжете Kuuuurija поговорит с молодой матерью из Тарту, которая вместе с ребенком сбежала от жестокого мужа и нашла жилье в социальной квартире, принадлежащей городу. Позже выяснилось, что в квартире полно клопов.

Керли (28) всю жизнь прожила в Тарту. Она мать шестилетнего сына, работает в сфере обслуживания. Керли борется с клопами в своей социальной квартире на улице Раху в районе Ропка с осени прошлого года, но ситуация не улучшается.

На самом деле Керли уже долгое время не решается переступить порог этой квартиры. В настоящий момент у нее нет места, которое можно назвать домом. Вместе со своим шестилетним ребенком она уже три месяца вынуждена кочевать от одного родственника к другому. И все из-за клопов.

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