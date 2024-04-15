В этом сюжете Kuuuurija поговорит с молодой матерью из Тарту, которая вместе с ребенком сбежала от жестокого мужа и нашла жилье в социальной квартире, принадлежащей городу. Позже выяснилось, что в квартире полно клопов.
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Жительница Эстонии, бежавшая от жестокого мужа в социальное жилье, столкнулась с новой бедой
Керли (28) всю жизнь прожила в Тарту. Она мать шестилетнего сына, работает в сфере обслуживания. Керли борется с клопами в своей социальной квартире на улице Раху в районе Ропка с осени прошлого года, но ситуация не улучшается.