Жительница Эстонии, бежавшая от жестокого мужа в социальное жилье, столкнулась с новой бедой

Керли (28) всю жизнь прожила в Тарту. Она мать шестилетнего сына, работает в сфере обслуживания. Керли борется с клопами в своей социальной квартире на улице Раху в районе Ропка с осени прошлого года, но ситуация не улучшается.

На самом деле Керли уже долгое время не решается переступить порог этой квартиры. В настоящий момент у нее нет места, которое можно назвать домом. Вместе со своим шестилетним ребенком она уже три месяца вынуждена кочевать от одного родственника к другому. И все из-за клопов.