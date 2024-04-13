ИСТОРИЯ ⟩ Зеленый крест в сердце Таллинна обошел советскую цензуру

Дом, который как бы немного прерывает этот крест – построенное в 1968 году административное здание Центрального комитета ЭКП, в котором сейчас находится Министерство иностранных дел. Оно было спроектировано архитекторами Мартом Портом, Уно Тёльпусом, Райне Карпом и Ольгой Кончаевой. Изначально на этом месте планировалось воздвигнуть главное здание Академии наук – дворец культуры с купольной крышей, но из-за своей помпезности проект так и не был реализован. Зато была построена библиотека Академии наук, которая тоже выполняет культурную функцию, а сейчас находится под защитой как памятник старины.

Вызовы будущего

На ландшафте Эстонии остались усадебные парки, представительский парк Кадриорг с нижним садом, который, надеемся, будет скоро реконструирован и наконец-то свяжет дворцовый ансамбль в единое целое, а также еще некоторые расположенные по всей стране парки и зеленые зоны, которые сохранили свой исторический вид. Поскольку у нас не так уж и много полностью сохранившихся зеленых зон 1940-1950-х годов, к тому же с построенными в то же время зданиями, внесенными в проекты местных ландшафтных архитекторов, то было предложено взять один из самых примечательных зеленых ансамблей под охрану, но эта идея до сих пор не реализована. Оно и понятно: в ситуации, когда у государства не хватает денег, из-за чего Департамент охраны памятников старины проводит инвентаризацию для того, чтобы лишить многие памятники старины их статуса, такой вопрос не является приоритетным.