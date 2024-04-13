ИСТОРИЯ ⟩ Зеленый крест в сердце Таллинна обошел советскую цензуру

Руины, оставшиеся после мартовской бомбардировки, были снесены, площадки выровнены и озеленены.
Око цензуры коммунистической партии проморгало крест, который образовывали зеленые насаждения.
Один из самых примечательных зеленых ансамблей 1940-х и 1950-х годов заслуживает охраны.
Из всех видов формирующих пространство искусств парковое искусство и ландшафтная архитектура являются одними из самых хрупких. Помимо безжалостного времени и климатических изменений, которые подтачивают деревья, обеспечивающие вертикальную размерность среды и дарящие тень летом, в какой-то момент в жизнь парков слишком агрессивно вмешивается архитектура, либо же зеленые зоны исчезают из-за недостаточного внимания к ним, пишет ландшафтный архитектор Ингрид Сембах-Хыбемяги.
Именно это и произошло со сквериком, расположенном в центре Таллинна между бульварами Рявала и Эстония. Однако стоит углубиться в историю появления этой зеленой зоны, потому что она расскажет нам гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Здесь переплетаются личные трагедии с исторической трагедией Эстонии, потому что появился этот сквер после жестокой мартовской бомбардировки 1944 года.
Цель советских ВВС состояла в том, чтобы нанести максимальный урон гражданскому населению (почему здесь сразу возникают ассоциации с сегодняшней Украиной?). И им это удалось: треть города была стерта с лица земли, а половина столичного жилого фонда стала непригодной для жизни. Наряду со Старым городом огромный урон понес микрорайон Сибулакюла («Луковая деревня»), который был расположен к югу от бульвара Эстония и заканчивался на месте Казанской церкви (современницы Кадриоргского дворца), рядом с нынешним отелем «Олимпия». Из-за пахотных земель церкви, отведенных в основном под выращивание лука, этот микрорайон свое название и получил.
Советская оккупационная власть не могла допустить наличия в центре города живого упрека в виде деморализующих руин, поэтому и спешила с демонтажными работами. Времена были бедные и суровые
В XVIII-XIX веках этот микрорайон с выстроившимися вдоль извилистых улочек деревянными домами с большими садами представлял собой городское пространство с плотной малоэтажной застройкой, где в начале нынешней улицы Маакри находилась синагога, а на улице Лаутери – молитвенный дом гернгутерского братства. Во время войны была полностью уничтожена улица Ыуна, находившаяся между улицами Лаутери и Лембиту. На развалинах этого стертого с лица земли района и начали проектировать будущий центр города.
Советская оккупационная власть не могла допустить наличия в центре города живого упрека в виде деморализующих руин, поэтому и спешила с демонтажными работами. Времена были бедные и суровые. Работы координировал образованный осенью 1944 года при Таллиннском отделе коммунального хозяйства ремонтно-строительный трест, в распоряжении которого было несколько автомобилей, оставшихся со времен немецкой оккупации, и скудные ресурсы. Основной объем работ выполнялся с помощью лошадей и вручную: кирками, лопатами и граблями. Причем к 1945 году в столице осталось всего лишь восемь лошадей. Не хватало не только техники, но и рабочих рук: обычные граждане целыми учреждениями в обязательно-принудительном порядке участвовали в восстановлении города. Руины были снесены, площадки выровнены, покрыты слоем грунта и озеленены.
Работами по озеленению руководил Александр Нийне, который в 1936 году на стипендию государственного старейшины Константина Пятса был отправлен в Англию для обучения на ландшафтного дизайнера. К сожалению, когда молодой человек вернулся полный надежд, ему пришлось трудиться в оккупированной Советской Эстонии, а вместо творческих проектов на протяжении многих лет заниматься ликвидацией последствий войны.
Будучи руководителем Таллиннского отдела озеленения, в свои лучшие годы Нийне не имел возможности в полной мере реализовать свой потенциал и был вынужден ограничиться по большей части проектированием зеленых зон и подбором растений. При этом он очень долгое время оставался единственным дипломированным ландшафтным архитектором во всем Советском Союзе, хотя в то время эта профессия называлась по-другому. Правда, в более поздний творческий период Нийне смог заняться работой, которая соответствовала его квалификации, например, когда он составлял общую планировку Таллиннского ботанического сада.
Восстающий из пепла город
Одной из главных послевоенных задач было восстановление парков и аллей, сильно пострадавших во время войны. По отчетам Отдела коммунального хозяйства, полностью или частично было уничтожено 130 гектаров зеленых насаждений. Ощущалась острая нехватка посадочного материала, потому что во время войны было уничтожено более четырех гектаров питомников растений. Деревья были очень нужны, но послевоенная нехватка денег и ресурсов не позволяла начать масштабное строительство и приходилось довольствоваться гораздо более дешевым озеленением. Александру Нийне, вероятно, очень помог прежний городской садовник Ханс Лепп, который держал питомник растений в Рокка-аль-Маре и продолжал работать озеленителем.
На освободившемся месте тогдашний глава Комитета по строительству и архитектуре ЭССР архитектор Харальд Арман со своим коллегой Отто Кеппе начали проектировать новый городской квартал. Исходные данные предоставила сама жизнь: микрорайон с малоэтажной застройкой, закрывавшей вид на «Эстонию», исчез, и в 1945-1948-х годах, отталкиваясь от оси здания театра, авторы создали комплексное решение, центральное место которого должен был занять дворец культуры. Последний объединил бы Академию наук ЭССР, театр, библиотеку, художественный музей и другие культурные учреждения, став заодно продолжением градостроительной задумки, которая осталась нереализованной в 1930-х годах.
К сожалению, план так и остался на бумаге, потому что на месте бывших руин успели построить лишь несколько улиц и высадить деревья. Из зданий смогли построить только трехсекционный многоквартирный дом по проекту 1947 года за авторством архитектора Эдгара Вельбри, строительство которого велось с 1948 по 1954 год. Из-за выделенных элите просторных квартир здание начали называть «домом ученых». В квартале со стороны театра «Эстония» еще было построено четырехэтажное здание с высокой вальмовой крышей, которое спроектировал учившийся в Берлине архитектор Энн Каар, изначально учитывая потребности Центрального союза сельскохозяйственных кооперативов, но по завершению строительства в 1953 году здание было передано Академии наук. Столько же зданий должно было быть зеркально построено на другой стороне зеленой зоны, там, где сейчас находится торгово-развлекательный центр Solaris, чтобы образовать солидную площадь перед театром «Эстония», но этого так и не было сделано.
По проекту площадь перед театром «Эстония» должна была получиться квадратной и со всех сторон окруженной зданиями. На этой территории, которая называлась «площадью Красных стрелков», изначально планировался фонтан, но его заменили на что-то попроще и подешевле: на круглую клумбу. Однако в этом проекте примечательны не детали, а общая урбанистическая целостность с открытыми видами.
По проекту площадь перед театром «Эстония» должна была быть со всех сторон окружена зданиями. На этой территории, которая называлась «площадью Красных стрелков», изначально планировался фонтан, но его заменили на что-то попроще и подешевле: на круглую клумбу
Мы помним
Удивительно, что параноидальное всевидящее око цензуры Коммунистической партии, которое наблюдало за всеми творческими работами, в том числе и архитектурными, проморгало новую фигуру, созданную Арманом в сотрудничестве с Кеппе и Нийне: зеленый крест, который образовывали высаженные растения. Этот крест в самом сердце города представляет собой молчаливое напоминание о мартовской бомбардировке и своеобразный мемориал тем, кто погиб в ту ужасную ночь.
Главная ось креста начинается на Театральной площади перед зданием «Эстонии» и заканчивается в зеленой зоне – нынешнем парке Лембиту. Парк был заложен в 1953 году, тогда он охватывал территорию под нынешним Министерством иностранных дел, образуя непрерывную зеленую ось до улицы Лийвалайа. В композицию парка, названного в честь Пегельмана, были включены деревья, которые уже росли в садах, самыми примечательными из них были пирамидальные культивары дуба обыкновенного и венгерская сирень. Свои нынешние размеры парк приобрел в 1969 году.
Поперечная ось начинается от улицы Кентманни рядом с бульваром Рявала и идет до Таллиннского универмага. Александр Нийне спроектировал простой линейный парк, в начале и конце которого растут дубы, обрамленные пирамидальными вязами с живой изгородью из кизильника блестящего. В городском планировании и ландшафтном дизайне парков, вдохновленных примерами классицизма, предпочтение отдавалось симметрии, а вместо нежелательных заборов и оград использовались живые изгороди. Общий вид подчеркивал упорядоченность и строгость.
Позже дизайн Нийне со всем уважением к авторскому замыслу дополнила его ученица, ландшафтный архитектор Вайке Паркер, разделив живые изгороди и добавив скамейки, которые запрещалось устанавливать в период правления Сталина, потому что народ должен был неустанно отстраивать родную республику, а не прохлаждаться в парках.
Согласно проекту Армана, сквер, известный сейчас как бульвар Рявала, первоначально должен был называться «бульваром Выйду», но в обиход это название так и не вошло. Уже в 1950-е годы из-за памятника Ленину, стоявшего на пересечении зеленых зон, его начали называть «бульваром Ленина». Сам монумент работы скульптора Николая Томского был выполнен из бронзы. Его демонтировали во время эйфории от восстановления независимости 23 августа 1991 года. Сейчас это место называется Исландская площадь – именно эта страна первой признала восстановление независимости Эстонии. Хотя Ленина там уже давно нет, в городском пространстве это место так и не ожило, не найдя лучшего применения, чем выполнять роль разделительного островка, зажатого полосами движения, на котором имеется только большая цветочная клумба.
Здание Центрального комитета ЭКП было построено в 1968 году по проекту архитекторов Марта Порта, Уно Тёльпуса, Райне Карпа и Ольги Кончаевой. Изначально на этом месте планировалось воздвигнуть главное здание Академии наук – дворец культуры с купольной крышей
Дом, который как бы немного прерывает этот крест – построенное в 1968 году административное здание Центрального комитета ЭКП, в котором сейчас находится Министерство иностранных дел. Оно было спроектировано архитекторами Мартом Портом, Уно Тёльпусом, Райне Карпом и Ольгой Кончаевой. Изначально на этом месте планировалось воздвигнуть главное здание Академии наук – дворец культуры с купольной крышей, но из-за своей помпезности проект так и не был реализован. Зато была построена библиотека Академии наук, которая тоже выполняет культурную функцию, а сейчас находится под защитой как памятник старины.
Вызовы будущего
На ландшафте Эстонии остались усадебные парки, представительский парк Кадриорг с нижним садом, который, надеемся, будет скоро реконструирован и наконец-то свяжет дворцовый ансамбль в единое целое, а также еще некоторые расположенные по всей стране парки и зеленые зоны, которые сохранили свой исторический вид. Поскольку у нас не так уж и много полностью сохранившихся зеленых зон 1940-1950-х годов, к тому же с построенными в то же время зданиями, внесенными в проекты местных ландшафтных архитекторов, то было предложено взять один из самых примечательных зеленых ансамблей под охрану, но эта идея до сих пор не реализована. Оно и понятно: в ситуации, когда у государства не хватает денег, из-за чего Департамент охраны памятников старины проводит инвентаризацию для того, чтобы лишить многие памятники старины их статуса, такой вопрос не является приоритетным.
При этом существует реальный риск полного исчезновения из городского пейзажа Таллинна данного уникального живого памятника трагическому периоду истории и его замены на «новое и смелое» решение, которое не будет учитывать предыдущее. Что мы и наблюдаем на примере перепланировки довольно многих городских площадей.
Сегодня бульвар Рявала в основном выполняет транзитную функцию, чтобы люди могли проехать или пройти через центр города, а летним утром на скамейках можно встретить подвыпившие компании, но в качестве зоны отдыха бульвар все еще ждет своего возрождения. Иногда ожидание может пойти на пользу, если благодаря этому не реализуются откровенно глупые и вредные решения. Так, например, в 1930-е годы Старый город Таллинна спасла от разрушений бедность, которая не позволила построить трамвайную линию от Балтийского вокзала до площади Виру. К счастью, с повестки дня снята идея проложить трамвайные пути через бульвар Рявала, которая всерьез рассматривалась еще в 2018 году.
По этому проекту трамвай должен был идти через бульвар Рявала, проезжать под высоткой на Кентманни и ехать до зеленой зоны на улице Сюда. Это, в свою очередь, означало бы уничтожение самой старой части бульвара Рявала, потому что в конце улицы Кентманни есть деревья, которые когда-то росли в домашних садах еще до мартовской бомбардировки и были умело вплетены в проект ландшафтного архитектора Нийне.
Загрязнение окружающей среды и плотность городского движения значительно возросли с тех пор, как был построен парк, поэтому городским деревьям приходится нелегко. Растущие на бульваре Рявала пирамидальные вязы заболели и едва живы
К перестройке домов никто не относится так же легкомысленно, как к вмешательству во внешний облик зеленых зон в городе. Мало кто осознает, насколько тяжело деревьям расти в загрязненной среде с шумом и вибрациями. Деревья стали помехой важной строительной деятельности, отвлекающим второстепенным фактором, которому легко можно найти замену. Возможно, мы больше никогда не увидим привычных нам столетних городских деревьев – они не выдержат и погибнут. Тем ценнее должны быть старинные зеленые зоны, которые необходимо сохранить.
Деревья играют ключевую роль в этой зеленой зоне со строгим симметричным дизайном, поэтому-то в определенный момент и рассматривалась необходимость взять зеленый крест под охрану. Узковатому пространству парка требовались деревья с узкой кроной, поэтому Нийне в свое время выбрал вязы пирамидальной формы и дубы. Парк обрамляли аллеи липы европейской, которую планировалось подстригать, как в то время было принято. Зеленые насаждения окаймляли здания.
Загрязнение окружающей среды и плотность городского движения значительно возросли с тех пор, как был построен парк, поэтому городским деревьям приходится нелегко. Растущие на бульваре Рявала пирамидальные вязы заболели и едва живы, состояние других деревьев тоже оставляет желать лучшего. Уже в 2006 году осматривавший деревья главный дендролог Таллиннского ботанического сада Олев Абнер отметил, что липы, высаженные по краю тротуаров у автобусных остановок, из-за вызванной вытаптыванием нагрузки нуждаются в системах аэрации и орошения. На сегодняшний день часть деревьев на бульваре Рявала уже заменена – вместо заболевших и погибших вязов в 2022 году были высажены молодые деревья.
Ясно одно: природных объектов, которые можно было бы взять под охрану, остается все меньше и меньше. Поможет ли взятие культурно и исторически важного зеленого креста под охрану как объект старины спасти его, или же он станет ненужным препятствием на пути обновления города? Этот вопрос достоин подробного и публичного обсуждения, потому что история зеленого креста – это наша с вами собственная история, сохранившаяся в городском ландшафте.