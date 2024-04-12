Попавший под запрет популярный товар вновь появился в эстонских магазинах

«Нам сообщили, что мы можем покупать товары у латвийской фирмы, которая их производит, и поскольку потребитель ждал этот чай, я не видела проблемы, почему мы не могли бы покупать его у латвийской компании и продавать в Эстонии», передает Äripäev.