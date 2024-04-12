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Попавший под запрет популярный товар вновь появился в эстонских магазинах

rus.postimees.ee
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Продуктовый магазин. Изображение носит иллюстративный характер.
Продуктовый магазин. Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Eero Vabamägi

«Нам сообщили, что мы можем покупать товары у латвийской фирмы, которая их производит, и поскольку потребитель ждал этот чай, я не видела проблемы, почему мы не могли бы покупать его у латвийской компании и продавать в Эстонии», передает Äripäev.

Это сказала импортер чрезвычайно популярного среди жителей Эстонии чая российского производства Greenfield, руководитель Claire Foods Маргит Тоомпалу о пакетированных чаях, которые исчезли с прилавков в начале войны в Украине, а теперь вновь вернулись.

Российская компания ORIMI продолжает рекламировать Greenfield в числе своей продукции.

Читайте подробнее на Äripäev.

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