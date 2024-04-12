«Нам сообщили, что мы можем покупать товары у латвийской фирмы, которая их производит, и поскольку потребитель ждал этот чай, я не видела проблемы, почему мы не могли бы покупать его у латвийской компании и продавать в Эстонии», передает Äripäev.
Попавший под запрет популярный товар вновь появился в эстонских магазинах
Это сказала импортер чрезвычайно популярного среди жителей Эстонии чая российского производства Greenfield, руководитель Claire Foods Маргит Тоомпалу о пакетированных чаях, которые исчезли с прилавков в начале войны в Украине, а теперь вновь вернулись.
Российская компания ORIMI продолжает рекламировать Greenfield в числе своей продукции.
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