Вопрос читателя: мужчина и женщина получают разную зарплату за одну и ту же работу – законно ли это?

Отвечает ведущий юрист-консультант Инспекции труда Владимир Логачев:

Соглашение о заработной плате — это индивидуальное соглашение между работником и работодателем, и не всегда все работники, занимающие одинаковые должности, должны получать равную зарплату. Работодатель должен обеспечивать защиту работников от дискриминации в трудовых отношениях, соблюдать принцип равного обращения и способствовать развитию равноправия.

Запрещена дискриминация людей при заключении трудового договора, согласовании условий труда, даче распоряжений относительно работы, оплате труда, продвижении по службе, расторжении трудового договора и т. д. Равное, вне зависимости от гендерной принадлежности, обращение должно способствовать равноправию женщин и мужчин, например, работникам мужского и женского пола должно выплачиваться равное вознаграждение за одинаковую или аналогичную работу. Гендерное равноправие означает, что женщины и мужчины имеют равные права, возможности, обязанности и несут равную ответственность. В общем смысле гендерное неравенство означает несправедливое распределение ресурсов между женщинами и мужчинами.

Если по объективным причинам другому работнику выплачивается более высокая заработная плата, это нельзя сразу расценивать как проявление неравного обращения. В трудовых отношениях действует принцип свободы договора, то есть стороны свободны в отношении договоренности о подходящем для них размере заработной платы. Однако необходимо следить за тем, чтобы выплачиваемое вознаграждение было не ниже минимальной заработной платы.