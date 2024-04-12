Легендарный биатлонист остался без работы

53-летний Гросс — один из самых легендарных биатлонистов всех времен. Среди его трофеев восемь олимпийских медалей, четыре из которых золотые. Кроме того, девятикратный чемпион мира завоевал на чемпионатах мира в общей сложности 20 медалей. Он выступал в серии Кубка мира целых 17 сезонов.

После завершения спортивной карьеры в 2007 году Гросс сначала работал комментатором на немецком телевидении, но в 2010 году его пригласили поработать с женской командой Германии.

С 2015 по 2018 годы Гросс работал с мужской сборной России. До переезда в Словению в 2022 году он также успел поработать со сборной Австрии.

«Со мной не продлили контракт. Сказали, что причины финансовые, а это значит, что Союз биатлонистов Словении больше не может мне платить денег. Два года назад мне поставили задачу создать команду с двумя помощниками-словенцами. Они переняли мой опыт и отняли мою работу», - рассказал Гросс изданию Traunsteiner Tagblatt.