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Опыт Эстонии: получится ли возместить ущерб при краже данных в интернете?

Наталия Гребнева
, журналист
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Персональные данные воруют все чаще.
Персональные данные воруют все чаще. Фото: freepik.com

В Эстонии пока нет практики по возмещению ущерба за кражу личных данных в интернете. Об этом рассказал присяжный адвокат, комментируя громкую историю с кражей информации о покупках клиентов Apotheka. Rus.Postimees попытался понять, где и как в принципе хранятся персональные данные интернет-пользователей, и есть ли шанс избежать проблем тем, кто хоть раз оставил свой электронный след.

Совсем недавно из базы данных Allium UPI были незаконно скачаны личные коды примерно 700 000 владельцев клиентских карт Apotheka, Apotheka Beauty и PetCity, более 400 000 адресов электронной почты, около 60 000 домашних адресов и около 30 000 телефонных номеров.

Личными данными является всякая информация, позволяющая прямо или косвенно опознать человека: имя, фото, отпечатки пальцев, данные о семье, адрес, место работы и т.д. Наиболее личные данные закон называет деликатными данными (религиозные и политические убеждения, данные о здоровье и сексуальной жизни, биометрические данные и т.д.). Для обработки личных данных всегда должно быть правовое основание – согласие, договор, вытекающая из законодательства задача, обоснованный интерес.

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