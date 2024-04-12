В Эстонии пока нет практики по возмещению ущерба за кражу личных данных в интернете. Об этом рассказал присяжный адвокат, комментируя громкую историю с кражей информации о покупках клиентов Apotheka. Rus.Postimees попытался понять, где и как в принципе хранятся персональные данные интернет-пользователей, и есть ли шанс избежать проблем тем, кто хоть раз оставил свой электронный след.
Для подписчиков
Опыт Эстонии: получится ли возместить ущерб при краже данных в интернете?
Совсем недавно из базы данных Allium UPI были незаконно скачаны личные коды примерно 700 000 владельцев клиентских карт Apotheka, Apotheka Beauty и PetCity, более 400 000 адресов электронной почты, около 60 000 домашних адресов и около 30 000 телефонных номеров.