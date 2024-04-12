Опыт Эстонии: получится ли возместить ущерб при краже данных в интернете?

В Эстонии пока нет практики по возмещению ущерба за кражу личных данных в интернете. Об этом рассказал присяжный адвокат, комментируя громкую историю с кражей информации о покупках клиентов Apotheka. Rus.Postimees попытался понять, где и как в принципе хранятся персональные данные интернет-пользователей, и есть ли шанс избежать проблем тем, кто хоть раз оставил свой электронный след.