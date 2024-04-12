Транспортный департамент начинает повышать максимально разрешенную скорость

В общей сложности этой весной ограничение скорости будет увеличено на 473,1 км. На четырехполосных дорогах с раздельными направлениями движения максимальная скорость будет увеличена до 110 или 120 км/ч, а на дорогах 2+1 - до 100 км/ч. На двухполосных дорогах ограничение скорости останется на уровне 90 км/ч.

На некоторых участках дороги, где используются динамические дорожные знаки, ночью и днем действуют разные ограничения скорости.

На участке Куйвайыэ - Мяо дороги Таллинн - Тарту - Выру - Лухамаа при хороших дорожных условиях в дневное время разрешена скорость до 120 км/ч. В темное время суток максимальная скорость составляет 110 км/ч.

«Важно знать, что на участке Куйвайыэ - Мяо есть три места перехода животных, поэтому на этих участках действуют дополнительные ограничения движения: в светлое время суток обычно разрешено движение со скоростью до 100 км/ч, в темное время суток ограничение скорости составляет 90 км/ч, а если автоматическая система обнаружит животное, начнут мигать предупреждающие знаки и ограничение скорости будет снижено до 70 км/ч. Более низкая скорость будет также введена на участках с динамическими знаками при интенсивном движении, заторах и сложных погодных условиях», - говорит Сийм Вайкмаа, руководитель Центра управления дорожным движением Транспортного департамента.