С пятницы, 12 апреля, Транспортный департамент начал повышать максимально допустимую скорость движения на государственных шоссе с раздельными направлениями движения.
Транспортный департамент начинает повышать максимально разрешенную скорость
В общей сложности этой весной ограничение скорости будет увеличено на 473,1 км. На четырехполосных дорогах с раздельными направлениями движения максимальная скорость будет увеличена до 110 или 120 км/ч, а на дорогах 2+1 - до 100 км/ч. На двухполосных дорогах ограничение скорости останется на уровне 90 км/ч.
На некоторых участках дороги, где используются динамические дорожные знаки, ночью и днем действуют разные ограничения скорости.
На участке Куйвайыэ - Мяо дороги Таллинн - Тарту - Выру - Лухамаа при хороших дорожных условиях в дневное время разрешена скорость до 120 км/ч. В темное время суток максимальная скорость составляет 110 км/ч.
«Важно знать, что на участке Куйвайыэ - Мяо есть три места перехода животных, поэтому на этих участках действуют дополнительные ограничения движения: в светлое время суток обычно разрешено движение со скоростью до 100 км/ч, в темное время суток ограничение скорости составляет 90 км/ч, а если автоматическая система обнаружит животное, начнут мигать предупреждающие знаки и ограничение скорости будет снижено до 70 км/ч. Более низкая скорость будет также введена на участках с динамическими знаками при интенсивном движении, заторах и сложных погодных условиях», - говорит Сийм Вайкмаа, руководитель Центра управления дорожным движением Транспортного департамента.
На участке Лаагри - Ээсмяэ шоссе Таллинн - Пярну - Икла в светлое время суток разрешено движение со скоростью 110 км/ч. В темное время суток или при высокой интенсивности движения максимальная скорость составляет 100 км/ч.
По сравнению с прошлым летом на Таллиннской окружной дороге появилось два новых участка, где регулируется движение. На участке Канама -Валингу ограничение максимальной скорости такое же, как и зимой - 100 км/ч, а на участке Луйге - Юри при хороших условиях максимальная скорость составляет 110 км/ч. Новые участки будут расширены за счет новых полос.
В общей сложности этой весной ограничение скорости будет увеличено до 120 км/ч на 86,8 км, до 110 км/ч на 316,8 км и до 100 км/ч на 69,5 км. Изменения ограничений на Таллиннской окружной дороге, шоссе Таллинн - Нарва, шоссе Таллинн - Пярну - Икла и шоссе Таллинн - Тарту - Выру - Лухамаа произойдут 12 апреля.
Поскольку весной погода еще может быть переменчивой, а ночью возможны минусовые температуры, важно следить за погодными и дорожными условиями и выбирать соответствующую скорость движения.