В Пайдеском здании суда наказание за свои поступки получил ранее неоднократно осужденный в уголовном порядке человек, которого на этот раз обвинили в управлении автомобилем без водительских прав.
Преступление и наказание: злостный нарушитель ПДД получил огромный штраф
Весной 2023 года водителя лишили прав на пять месяцев. Однако в начале августа его дважды ловили за рулем автомобиля.
За это нарушителя приговорили к денежному штрафу в размере 300 дневных ставок, или 3000 евро.
Также он должен покрыть расходы на производство в размере 1484,40 евро.