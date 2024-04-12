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Преступление и наказание: злостный нарушитель ПДД получил огромный штраф

rus.postimees.ee
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Водительские права.
Водительские права. Фото: Toomas Huik

В Пайдеском здании суда наказание за свои поступки получил ранее неоднократно осужденный в уголовном порядке человек, которого на этот раз обвинили в управлении автомобилем без водительских прав.

Весной 2023 года водителя лишили прав на пять месяцев. Однако в начале августа его дважды ловили за рулем автомобиля.

За это нарушителя приговорили к денежному штрафу в размере 300 дневных ставок, или 3000 евро.

Также он должен покрыть расходы на производство в размере 1484,40 евро.

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