ФОТО ⟩ Заседали до раннего утра: формулировка о лишении избирательных прав граждан РФ появится в договоре новой таллиннской коалиции

Начавшиеся вчера переговоры о новом силовом альянсе в Таллинне завершились лишь сегодня утром. Обсуждались спорные моменты договора, сейчас же ведется дискуссия о финансовых моментах. Лишение граждан стран-агрессоров права голоса на местных выборах тоже обретет подходящую формулировку.