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ФОТО ⟩ Заседали до раннего утра: формулировка о лишении избирательных прав граждан РФ появится в договоре новой таллиннской коалиции

Лоора-Элизабет Ломп Тайро Луттер
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Начавшиеся вчера переговоры о новом силовом альянсе в Таллинне завершились лишь сегодня утром. Обсуждались спорные моменты договора, сейчас же ведется дискуссия о финансовых моментах. Лишение граждан стран-агрессоров права голоса на местных выборах тоже обретет подходящую формулировку.

Член делегации «Отечества» Рийна Солман сообщила Postimees, что лидеры делегаций встретятся друг с другом и договорятся о бюджете. «Будет также решаться проблема лишения избирательного права граждан стран-агрессоров. Договоренность по этому вопросу пока не достигнута», - добавила Солман.

Член делегации «Ээсти 200» Алексей Яшин подтвердил, что тема избирательного права на местных выборах будет отмечена в коалиционном соглашении, но точная формулировка еще находится в разработке.

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