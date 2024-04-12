Согласно недавнему исследованию, опубликованному в журнале Lancet, уровень рождаемости в мире упадет ниже уровня воспроизводства примерно к 2030 году. Это может привести к принятию политики рождаемости, которая будет не менее амбициозной, чем нынешняя климатическая политика, пишет редактор Fookus Мартин Эхала.
Журналист ⟩ Мрачное предсказание для молодых женщин
Влияние сокращения населения на экономику вполне предсказуемо, и прогноз неутешительный. Индрек Нейвельт (предприниматель и финансовый аналитик - прим.ред.) кратко и ясно объясняет это в сегодняшнем Fookus: жилых площадей становится больше, а цены на недвижимость начинают падать. Потребителей станет меньше, а цены на акции перестанут расти.
За последние сто пятьдесят лет половина глобального экономического роста происходила за счет роста рабочей силы, половина – за счет инноваций. Поэтому можно ожидать замедления или остановки экономического роста. Для обслуживания государственного долга печатается больше денег, что приводит к высокой инфляции. Стареющие общества сталкиваются с кризисами здравоохранения и средств к существованию.
В настоящее время многие по-прежнему призывают к увеличению иммиграции. Но особенно молодые женщины должны занять решительную позицию против миграции, поскольку она повлияет на их жизнь гораздо больше, чем изменение климата. И гораздо раньше.
Некоторые страны пытаются спасти ситуацию за счет увеличения иммиграции, но это не выход. Как пишет в сегодняшнем Fookus эмерит-профессор Эне-Маргит Тийт, реальные издержки иммиграции лягут на плечи детей и внуков. Во-первых, потому что в глобально стареющем мире рождаемость иммигрантов также низка, и через некоторое время их приходится содержать. А во-вторых, потому что культурный фон иммигрантов существенно ухудшает безопасность общества.
Исследование Lancet предостерегает страны от принятия крайних мер для повышения рождаемости, таких как ограничение доступа к абортам или противозачаточным таблеткам. К сожалению, вполне вероятно, что некоторые страны рано или поздно это сделают, особенно те, где традиционные христианские ценности все еще относительно влиятельны в обществе, такие как Венгрия и Польша.
В настоящее время проведение сильной политики рождаемости отчасти сдерживается страхом, что молодые женщины побегут в более свободное общество, но ситуация меняется. В «свободных обществах», например в Западной Европе, безопасность женщин уже ниже, чем в национально однородных странах Центральной и Восточной Европы. Недалек тот момент, когда женщине станет опасно выходить на улицу без сопровождения в большом городе. И это заставляет взглянуть на миграцию под другим углом.
У европейских обществ, по сути, есть два выбора. Одним из них является ограничение иммиграции и введение сильной семейной политики. Этот вариант подходит для стран Центральной и Восточной Европы, где мало иммигрантов мусульманского происхождения. Но уже не для Западной Европы, поскольку иммиграция продолжится в форме семейной миграции, даже если все другие миграционные каналы будут закрыты.
В Западной Европе безопасность женщин уже ниже, чем в национально однородных странах Центральной и Восточной Европы. Недалек тот момент, когда женщине в большом городе станет опасно выходить на улицу без сопровождения.
Таким образом, вполне вероятно, что западноевропейские общества останутся относительно открытыми для миграции, пока она не приведет к широкомасштабному обращению в ислам. Для этого даже не требуется какой-либо национальной политики, поскольку это произойдет спонтанно, начиная с территорий, где доля иммигрантов настолько высока, что коренным жителям, особенно женщинам, придется принять другую веру исключительно ради собственной безопасности.
Эстонии также предстоит сделать свой выбор. В настоящее время многие по-прежнему призывают к увеличению иммиграции. Но особенно молодые женщины должны занять решительную позицию против миграции, поскольку она повлияет на их жизнь гораздо больше, чем изменение климата. И гораздо раньше.