Журналист ⟩ Мрачное предсказание для молодых женщин

В настоящее время проведение сильной политики рождаемости отчасти сдерживается страхом, что молодые женщины побегут в более свободное общество, но ситуация меняется. В «свободных обществах», например в Западной Европе, безопасность женщин уже ниже, чем в национально однородных странах Центральной и Восточной Европы. Недалек тот момент, когда женщине станет опасно выходить на улицу без сопровождения в большом городе. И это заставляет взглянуть на миграцию под другим углом.

У европейских обществ, по сути, есть два выбора. Одним из них является ограничение иммиграции и введение сильной семейной политики. Этот вариант подходит для стран Центральной и Восточной Европы, где мало иммигрантов мусульманского происхождения. Но уже не для Западной Европы, поскольку иммиграция продолжится в форме семейной миграции, даже если все другие миграционные каналы будут закрыты.

В Западной Европе безопасность женщин уже ниже, чем в национально однородных странах Центральной и Восточной Европы. Недалек тот момент, когда женщине в большом городе станет опасно выходить на улицу без сопровождения.

Таким образом, вполне вероятно, что западноевропейские общества останутся относительно открытыми для миграции, пока она не приведет к широкомасштабному обращению в ислам. Для этого даже не требуется какой-либо национальной политики, поскольку это произойдет спонтанно, начиная с территорий, где доля иммигрантов настолько высока, что коренным жителям, особенно женщинам, придется принять другую веру исключительно ради собственной безопасности.

Эстонии также предстоит сделать свой выбор. В настоящее время многие по-прежнему призывают к увеличению иммиграции. Но особенно молодые женщины должны занять решительную позицию против миграции, поскольку она повлияет на их жизнь гораздо больше, чем изменение климата. И гораздо раньше.