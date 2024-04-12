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Новый день – новый рекорд: за два месяца золото подорожало на одну пятую

Ромет Креэк
, экономический журналист
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Слиток золота.
Слиток золота. Фото: McPHOTO/BilderBox via www.imago-images.de

За последние два месяца золото сильно взлетело в цене. Исключением не стала и пятница, когда благородный металл подорожал на 1,7 процента, достигнув отметки 2412,70 доллара за унцию.

«Одна из причин этого ралли - покупка золота центральными банками в то время, когда по всему миру идут войны, - сказал аналитик ACY Securities Лука Сантос агентству Reuters. - На протяжении всей истории так было всегда, потому что золото - островок безопасности».

Цена золота в долларах США.
Цена золота в долларах США. Фото: Finviz
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