За последние два месяца золото сильно подорожало. Исключением не стала и пятница, когда благородный металл подорожал на 1,7 процента, достигнув отметки 2412,70 доллара за унцию.
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Новый день, новый рекорд – за два месяца золото подорожало на пятую часть
«Одна из причин этого ралли - покупка золота центральными банками в то время, когда по всему миру идут войны, - сказал аналитик ACY Securities Лука Сантос агентству Reuters. - На протяжении всей истории так было всегда, потому что золото - островок безопасности».