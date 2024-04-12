Клиенты Olerex заинтригованы: что за таинственный ящик появился у заправки?

«С начала 2022 года каждая из крупнейших сетей заправок по всей Эстонии должна иметь по три заправки с автономным электроснабжением как минимум в трех уездах, где топливо можно будет получить даже в случае масштабного отключения электроэнергии, - рассказала она. Отмеченный. - Поставка жидкого топлива является частью жизненно важных услуг, и поэтому крупные продавцы топлива являются поставщики жизненно важных услуг».