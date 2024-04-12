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Клиенты Olerex заинтригованы: что за таинственный ящик появился у заправки?

rus.postimees.ee
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Фото: Järva Teataja

Читатели Järva Teataja сообщили, что на въезде в город Пайде, у заправки Olerex на Таллиннской улице появился большой «ящик».

Генеральный директор Olerex Пирет Миллер прояснила ситуацию.

«С начала 2022 года каждая из крупнейших сетей заправок по всей Эстонии должна иметь по три заправки с автономным электроснабжением как минимум в трех уездах, где топливо можно будет получить даже в случае масштабного отключения электроэнергии, - рассказала она. Отмеченный. - Поставка жидкого топлива является частью жизненно важных услуг, и поэтому крупные продавцы топлива являются поставщики жизненно важных услуг».

На всех новых заправочных станциях, включая заправку в ​​Пайде, компания Olerex создала возможность беспрерывной работы заправок с помощью электрогенератора.

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