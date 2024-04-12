Полезно знать: самые распространенные приемы телефонных мошенников в прошлом году

В феврале этого года Департамент полиции и погранохраны опубликовал в соцмедиа все сообщения о телефонном мошенничестве, поступившие в департамент за один день. Два сообщения были от жителей Таллинна, которым позвонили якобы из Tele2. Одному из них сообщили, что его банковский счет под угрозой, другому - что кто-то посторонний пытается заменить ему телефонный номер. «Обеим жертвам предложили скачать программу AnyDesk и дать подтверждение с помощью PIN-кодов. В итоге ущерб первого потерпевшего составил 14 267 евро, второго - 3858 евро», - предупреждает Трийн Пальтс.

Специалист по IT-безопасности Tele2 заверяет: ни один провайдер услуг - будь то банк или мобильный оператор - не станет запрашивать по телефону PIN-коды или данные кредитной карты клиента. В случае подозрительного звонка разговор следует немедленно прервать и при первой же возможности уведомить о нем официальную службу обслуживания клиентов провайдера услуг, чтобы пресечь дальнейшее распространение мошеннической схемы.

Сообщения с требованием немедленных действий

В прошлом году, наряду со звонками, мошенники стали также чаще использовать сообщения. Как правило, в сообщении они требовали перейти по указанной фишинговой ссылке, ответить или позвонить по указанному номеру.

«Аферисты стремятся создать впечатление, что отправителем сообщения является банк, курьерская служба, Таможенный департамент или даже полиция. Цель все та же - получить доступ к личным данным или данным кредитной карты, PIN- и PUK-кодам и заставить жертву в итоге сделать денежный перевод. Лучший способ защитить себя в такой ситуации - отнестись крайне критически к любым предложениям, которые требуют незамедлительных действий. Проверьте подлинность отправителя сообщения и указанных в нем ссылок. За адресом сайта, очень похожим на реальный, может скрываться коварная ловушка. Чтобы не угодить в нее, советуем перепроверить веб-адрес букву за буквой и при появлении сомнений сразу же обратиться в соответствующее учреждение», - рекомендует Трийн Палтс.

Прошлый год наглядно показал: мошенники становятся всё более изобретательными и для достижения своих преступных целей постоянно придумывают новые схемы. «Tele2 делает всё возможное, чтобы противостоять телефонным злоумышленникам и пресекать их происки. Но и люди должны сохранять бдительность и повышать свою информированность по вопросам безопасности», - призывает специалист по IT-безопасности Tele2 и напоминает еще раз о необходимости критически относиться к звонкам и сообщениям, инициаторы которых предлагают сообщить личные данные, финансовую информацию или посетить какие-либо сайты.