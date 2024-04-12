Как свидетельствуют официальные данные Tele2, в прошлом году существенно увеличилось количество звонков и сообщений с мошенническими целями. Аферисты становятся все более изобретательными - они используют новые технологии и психологические приемы, чтобы обмануть доверчивых людей. К каким же обманам прибегали чаще всего в 2023 году телефонные мошенники и как можно защититься от них?
Полезно знать: самые распространенные приемы телефонных мошенников в прошлом году
Если несколько лет назад мошенники в основном звонили с зарубежных номеров, то теперь они всё чаще используют эстонские номера.
Спуфинг, или маскировка номера
Прием, когда один человек маскируется под другого путем фальсификации данных, называется спуфинг (spoofing).
«В нашем случае злоумышленники звонят из-за рубежа, но с помощью специальной программы маскируют свой номер и выдают его за номер страны, в которой живет их потенциальная жертва», - объясняет специалист по IT-безопасности Tele2 Трийн Пальтс. Из какой бы страны ни звонил мошенник, на телефоне жертвы будет отображаться эстонский номер.
«Цель такого приема - усыпить бдительность, чтобы человек действительно поверил, что ему звонит кто-то, заслуживающий доверия, - чиновник или официальный представитель организации», - добавляет Пальтс. Главная задача мошенников - получить доступ к личной или финансовой информации жертвы и заставить ее отдать деньги. Как защитить себя в такой ситуации? Для начала надо принять тот факт, что современные технологии позволяют осуществлять любые манипуляции с телефонными номерами, и поэтому не терять бдительность, даже если вам позвонили с местного номера.
Звонки якобы из отдела обслуживания клиентов
«В прошлом году мы впервые столкнулись с ситуацией, когда позвонившие злоумышленники представлялись работниками отдела обслуживания клиентов Tele2 и сообщали клиентам, что их SIM-карта или какие-то услуги нуждаются в срочном внимании или срочном обновлении», - продолжает Трийн Пальтс. Цель этих звонков - получить доступ к личным данным/паролям и финансовым средствам клиентов.
В феврале этого года Департамент полиции и погранохраны опубликовал в соцмедиа все сообщения о телефонном мошенничестве, поступившие в департамент за один день. Два сообщения были от жителей Таллинна, которым позвонили якобы из Tele2. Одному из них сообщили, что его банковский счет под угрозой, другому - что кто-то посторонний пытается заменить ему телефонный номер. «Обеим жертвам предложили скачать программу AnyDesk и дать подтверждение с помощью PIN-кодов. В итоге ущерб первого потерпевшего составил 14 267 евро, второго - 3858 евро», - предупреждает Трийн Пальтс.
Специалист по IT-безопасности Tele2 заверяет: ни один провайдер услуг - будь то банк или мобильный оператор - не станет запрашивать по телефону PIN-коды или данные кредитной карты клиента. В случае подозрительного звонка разговор следует немедленно прервать и при первой же возможности уведомить о нем официальную службу обслуживания клиентов провайдера услуг, чтобы пресечь дальнейшее распространение мошеннической схемы.
Сообщения с требованием немедленных действий
В прошлом году, наряду со звонками, мошенники стали также чаще использовать сообщения. Как правило, в сообщении они требовали перейти по указанной фишинговой ссылке, ответить или позвонить по указанному номеру.
«Аферисты стремятся создать впечатление, что отправителем сообщения является банк, курьерская служба, Таможенный департамент или даже полиция. Цель все та же - получить доступ к личным данным или данным кредитной карты, PIN- и PUK-кодам и заставить жертву в итоге сделать денежный перевод. Лучший способ защитить себя в такой ситуации - отнестись крайне критически к любым предложениям, которые требуют незамедлительных действий. Проверьте подлинность отправителя сообщения и указанных в нем ссылок. За адресом сайта, очень похожим на реальный, может скрываться коварная ловушка. Чтобы не угодить в нее, советуем перепроверить веб-адрес букву за буквой и при появлении сомнений сразу же обратиться в соответствующее учреждение», - рекомендует Трийн Палтс.
Прошлый год наглядно показал: мошенники становятся всё более изобретательными и для достижения своих преступных целей постоянно придумывают новые схемы. «Tele2 делает всё возможное, чтобы противостоять телефонным злоумышленникам и пресекать их происки. Но и люди должны сохранять бдительность и повышать свою информированность по вопросам безопасности», - призывает специалист по IT-безопасности Tele2 и напоминает еще раз о необходимости критически относиться к звонкам и сообщениям, инициаторы которых предлагают сообщить личные данные, финансовую информацию или посетить какие-либо сайты.