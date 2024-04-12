ФОТО И ВИДЕО ⟩ Автомобиль, перевозивший в прицепе другую машину, попал в ДТП

О ДТП сообщили в Центр тревоги в 14:24, и, по предварительным данным, оно произошло на 111-м километре дороги Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, на приграничной территории Ярвамаа и Йыгевамаа.

Руководитель по коммуникации Лыунаского региона Спасательного департамента Марек Кийк сообщил, что в это время в деревне Пуйату в волости Пыльтсамаа на шоссе Таллинн-Тарту произошло ДТП с участием автомобиля с прицепом.

«В прицепе была еще одна машина, - уточнил он. - Два находившихся в автомобиле человека в результате аварии не пострадали».

По данным Tartu Postimees, к автомобилю Saab был прикреплен прицеп, на котором также находился автомобиль Saab. Из-за сильного ветра прицеп начал раскачиваться и перевернулся вместе с находившейся в нем машиной.

Движение на месте аварии было нарушено.