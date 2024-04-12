СМИ: Великобритания намерена предоставить Украине новейшее лазерное оружие

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс сказал, что задержки во внедрении новых военных технологий являются крупнейшей тратой оборонных средств.

«Я хочу ускорить процесс, который обычно занимает до десяти лет, сократив его до значительно более короткого срока и потенциально использовать его как на кораблях, так и на суше», - сказал он.

Шаппс сказал, что Великобритания планирует добавить DragonFire в свой арсенал к 2027 году, но рассматривает возможность отправки прототипов в Украину даже раньше, даже если они не будут на сто процентов готовы.

«Давайте скажем так, оно не должно быть на сто процентов идеальным, чтобы украинцы могли его использовать. Сейчас срок - 2027 год, но я, конечно, посмотрю, что можно сделать, чтобы ускорить процесс», - добавил министр.

Руководитель проекта Мэтт Корк сказал журналистам, что DragonFire может быть предоставлен пользователям для тестирования в сентябре, когда 7-я группа ПВО испытает эту технологию.

Оружие работает, собирая лазерные лучи мощностью 1,5 кВт, размещенные в шестиугольной сетке из 37 каналов, и комбинируя их с помощью зеркал для усиления мощности. Оружие невидимо и бесшумно, поскольку длина его волны составляет около одного микрона, невидима человеческому глазу и находится близко к инфракрасному спектру света. Однако действующая дальность все еще остается засекреченной.

На испытаниях оружие смогло уничтожить дроны и заставить снаряды взорваться менее чем за пять секунд. Оно мгновенно превращает металлическую поверхность в плазму при 3000°C и за несколько секунд прожигает металлический лист, корпус и оружие.

Хотя система была создана для уничтожения дронов, Шаппс верит, что система достаточно мощна, чтобы уничтожать быстро движущиеся снаряды и баллистические ракеты.

DragonFire впервые был протестирован в начале года на полигоне Гебридских островов недалеко от северо-западного побережья Шотландии. По данным Министерства обороны, лазер DragonFire может попасть в монету в один фунт стерлингов с расстояния в один километр.