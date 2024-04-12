КаПо: пять человек не были допущены к гостайне из-за употребления наркотиков

Доступ к гостайне обычно предоставляется только после прохождения проверки безопасности, при которой оцениваются надежность и индивидуальные риски. Проверка безопасности должна быть оправдана по отношению к личности, поскольку предполагает сужение основных прав и последующую высокую ответственность.

«В 2023 году все разрешения на доступ, выданные на более короткий срок, чем запрашивалось, были связаны с обстоятельствами, которые сопровождались экономической зависимостью человека от той или иной привычки. В большинстве случаев речь шла о том, что оплата взятых кредитов выходила за пределы возможностей этого человека. В некоторых случаях дополнительным фактором стали долги из-за азартных игр, которые должники пытались облегчить, взяв быстрые кредиты», - сообщает Полиция безопасности.

Как указала Полиция безопасности, важно осознавать, что совершенно взаимоисключающими являются употребление наркотических и психотропных веществ, доступ к государственной тайне и обработка секретной информации.

В 2023 году исследование показало, что пятеро из 15 претендентов на получение разрешения на получение допуска к гостайне, направленные в Эстонский институт судебной экспертизы для проверки после собеседования в Полиции безопасности, употребляли различные наркотические вещества.

«Ходатайствующий должен проявить должную осмотрительность в соблюдении закона и учитывать, что возможные подозрения в употреблении наркотических веществ также будут проверены в ходе проверки безопасности. Если соискатель разрешения на доступ явится на собеседнование с признаками употребления наркотиков или других запрещенных веществ, такое подозрение обязательно будет проверено», - подтвердила Полиция безопасности.

При подаче заявления человек также должен продемонстрировать должную осмотрительность при уплате государственных и местных налогов.

Государственной тайной является информация, разглашение которой поставило бы под угрозу безопасность Эстонской Республики или нанесло бы ущерб международным отношениям. Раскрытие государственной тайны может в более серьезных случаях нанести ущерб общему функционированию государства, военной подготовке, планированию и человеческим ресурсам. Защита государственной тайны является частью предотвращения разведывательной деятельности против Эстонской Республики и, следовательно, одной из основных задач Департамента полиции безопасности.