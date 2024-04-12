КаПо: Эстония находится в начале роста угрозы терроризма и исламистского экстремизма

Полиция безопасности признала, что рост контактов с исламистским терроризмом и исламским экстремизмом в Эстонии является значительным, но его увеличение легко оправдать. Было несколько событий, которые способствовали радикализации в Европе, а вместе с ними и сопутствующие информационные операции и рост сообщества сопровождались увеличением количества контактов, отмечает ежегодник Полиции безопасности.

В Эстонии важным элементом роста угрозы терроризма является транзит лиц, связанных с терроризмом, и их попытки обосноваться в Эстонии. «Члены террористической организации PKK/Kongra Gel предпринимали попытки начать свою деятельность в Эстонии. Когда Финляндия и Швеция вступили в НАТО, Департамент полиции безопасности отметил интерес людей, связанных с курдской рабочей партией РПК/Конгра Гель, к Эстонии.

«Они наверное, опасались возможной депортации в Турцию. Деятельность этих людей, связанная с предпринимательством и возможным финансированием заинтересованности в их доставке в Эстонию, может быть опасна для безопасности», - отмечает Полиция безопасности.

По оценке КаПо, волну радикализации, возникшую в результате конфликта ХАМАС-Израиль и попыток финансирования терроризма с помощью криптовалют, необходимо учитывать как угрозу, а также следует соблюдать осторожность в случае реализации гибридной атаки со стороны России. миграция, во время которой в Эстонию могут прибыть экстремисты.

Нападение террористической организации ХАМАС на Израиль и последующее израильское вторжение в сектор Газа оказали влияние на весь мир. Примирение между людьми, выбравшими стороны в этом конфликте, затруднено. Напряженность также была заметна в Эстонии. Если раньше понимание ненависти к евреям и жестокости исламистского терроризма не выражалось публично, то теперь радикализация среди членов мусульманской общины усилилась, к счастью, в основном ограничиваясь сообщениями в социальных сетях.

Kaк отметила Полиция безопасности, в Эстонии значительно возросло представление крайних взглядов, напряженность между двумя взглядами на конфликт повлияла на рост экстремизма.

«Конфликт имел так называемый триггерный эффект, который, к счастью, в случае с Эстонией ограничился мирными демонстрациями, публикациями в социальных сетях на границе и, в некоторых случаях, террористическими актами или сообщениями в поддержку терроризма. Заметную часть экстремальных постов в социальных сетях написали люди, которые ранее не были в сфере интересов Департамента полиции обороны. Были также случаи, когда лица, получившие защиту от Эстонии, обвиняли Эстонское государство в поддержке геноцида», - говорится в ежегоднике Полиции безопасности.