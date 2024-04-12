Уровень угрозы терроризма в Европе возрос, и вполне вероятно, что Эстония также находится в начале новой фазы роста угрозы, связанной с терроризмом и исламистским экстремизмом, отмечает Полиция безопасности в своем свежем ежегоднике.
КаПо: Эстония находится в начале роста угрозы терроризма и исламистского экстремизма
«Основными причинами повышения уровня угрозы в 2023 году было указание террористическими организациями конкретных целей и их призывы к терактам, рост радикализации, особенно среди молодежи, а также восприимчивость людей с психическими расстройствами к призывам к терактам», - отмечает Полиция безопасности.
Мусульманская община Эстонии продолжает расти и становится все более этнически разнообразной. «Хотя мусульманскую общину в целом можно оценить как мирную, в ней все чаще наблюдаются некоторые негативные тенденции развития. Например, низкий уровень адаптации новых иммигрантов, отсутствие желания изучать эстонский язык и адаптации к эстонским обычаям. Это усиливает сегрегацию общин и представляет угрозу безопасности и общественному порядку», - поясняет КаПо.
Поскольку численность мусульманской общины в Эстонии оценивается более чем в 10 000 человек, имамами в Эстонии пытались стать несколько человек, некоторые из которых связаны с исламистскими движениями: «Рост общины неизбежно сопровождается усилением внимания со стороны международных исламских организаций. К сожалению, среди них есть и организации, культивирующие крайние взгляды, которые действуют в Европе и на Ближнем Востоке. Вполне вероятно, что в будущем эстонская мусульманская община будет доминировать община, которая в значительной степени полагается на иностранное финансирование».
По оценке Полиции безопасности, 2023 год был сложным для лидеров мусульманской общины Эстонии, поскольку пропаганду против мнимой исламофобии распространяет в Европе организация «Братья-мусульмане», пропагандирующая фундаментальный ислам (салафизм).
К сожалению, это привлекает молодых мусульман, которые разделяют очень узкий взгляд на эти организации - религиозные правила имеют приоритет над светскими законами. Чтобы охватить молодежь, так называемые проповедники истинного ислама создали свои собственные организации и успешные каналы в социальных сетях. которые освещают проблемы жизни молодежи и дают советы, как вести себя через призму ислама.
Полиция безопасности признала, что рост контактов с исламистским терроризмом и исламским экстремизмом в Эстонии является значительным, но его увеличение легко оправдать. Было несколько событий, которые способствовали радикализации в Европе, а вместе с ними и сопутствующие информационные операции и рост сообщества сопровождались увеличением количества контактов, отмечает ежегодник Полиции безопасности.
В Эстонии важным элементом роста угрозы терроризма является транзит лиц, связанных с терроризмом, и их попытки обосноваться в Эстонии. «Члены террористической организации PKK/Kongra Gel предпринимали попытки начать свою деятельность в Эстонии. Когда Финляндия и Швеция вступили в НАТО, Департамент полиции безопасности отметил интерес людей, связанных с курдской рабочей партией РПК/Конгра Гель, к Эстонии.
«Они наверное, опасались возможной депортации в Турцию. Деятельность этих людей, связанная с предпринимательством и возможным финансированием заинтересованности в их доставке в Эстонию, может быть опасна для безопасности», - отмечает Полиция безопасности.
По оценке КаПо, волну радикализации, возникшую в результате конфликта ХАМАС-Израиль и попыток финансирования терроризма с помощью криптовалют, необходимо учитывать как угрозу, а также следует соблюдать осторожность в случае реализации гибридной атаки со стороны России. миграция, во время которой в Эстонию могут прибыть экстремисты.
Нападение террористической организации ХАМАС на Израиль и последующее израильское вторжение в сектор Газа оказали влияние на весь мир. Примирение между людьми, выбравшими стороны в этом конфликте, затруднено. Напряженность также была заметна в Эстонии. Если раньше понимание ненависти к евреям и жестокости исламистского терроризма не выражалось публично, то теперь радикализация среди членов мусульманской общины усилилась, к счастью, в основном ограничиваясь сообщениями в социальных сетях.
Kaк отметила Полиция безопасности, в Эстонии значительно возросло представление крайних взглядов, напряженность между двумя взглядами на конфликт повлияла на рост экстремизма.
«Конфликт имел так называемый триггерный эффект, который, к счастью, в случае с Эстонией ограничился мирными демонстрациями, публикациями в социальных сетях на границе и, в некоторых случаях, террористическими актами или сообщениями в поддержку терроризма. Заметную часть экстремальных постов в социальных сетях написали люди, которые ранее не были в сфере интересов Департамента полиции обороны. Были также случаи, когда лица, получившие защиту от Эстонии, обвиняли Эстонское государство в поддержке геноцида», - говорится в ежегоднике Полиции безопасности.