Полицейские патрули привыкли к погоням в ночное время, однако проживающий в Тарту молодой человек пытался ускользнуть из-под носа полиции в светлое время суток. Свидетелями напряженной погони стали прохожие, которые помогли полицейским выйти на след нарушителя.
Для подписчиков
Несовершеннолетний водитель бежал от полиции на чужой машине через зеленую зону и тротуары
Вечером 28 марта полиция получила сообщение, что в тартуском районе Ихасте за рулем автомобиля находятся несовершеннолетние. Приехавший на место полицейский патруль заметил зеленый Audi без номеров. Полиция дала водителю сигнал остановиться, но тот решил проигнорировать его и уехать.