Несовершеннолетний водитель бежал от полиции на чужой машине через зеленую зону и тротуары

Вечером 28 марта полиция получила сообщение, что в тартуском районе Ихасте за рулем автомобиля находятся несовершеннолетние. Приехавший на место полицейский патруль заметил зеленый Audi без номеров. Полиция дала водителю сигнал остановиться, но тот решил проигнорировать его и уехать.

Водитель увеличил скорость и попытался скрыться среди жилых домов в районе Аннелинн, тем самым создав большую угрозу для гулявших там людей. Начинающий Шумахер предпринимал всевозможные маневры, чтобы избежать встречи с патрульной машиной: он не только оставил следы в зеленой зоне и на тротуарах, но и врезался в автомобиль, припаркованный у жилого дома.