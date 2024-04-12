Пт, 12.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Несовершеннолетний водитель бежал от полиции на чужой машине через зеленую зону и тротуары

Каролина Вертяева
, репортер-редактор
Copy
Полиция. Фото носит иллюстративный характер.
Полиция. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Shutterstock

Полицейские патрули привыкли к погоням в ночное время, однако проживающий в Тарту молодой человек пытался ускользнуть из-под носа полиции в светлое время суток. Свидетелями напряженной погони стали прохожие, которые помогли полицейским выйти на след нарушителя.

Вечером 28 марта полиция получила сообщение, что в тартуском районе Ихасте за рулем автомобиля находятся несовершеннолетние. Приехавший на место полицейский патруль заметил зеленый Audi без номеров. Полиция дала водителю сигнал остановиться, но тот решил проигнорировать его и уехать.

Водитель увеличил скорость и попытался скрыться среди жилых домов в районе Аннелинн, тем самым создав большую угрозу для гулявших там людей. Начинающий Шумахер предпринимал всевозможные маневры, чтобы избежать встречи с патрульной машиной: он не только оставил следы в зеленой зоне и на тротуарах, но и врезался в автомобиль, припаркованный у жилого дома.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх