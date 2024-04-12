На этой неделе цены на топливо в Таллинне снизились

В Таллинне цена литра 95-октанового и 98-октанового бензина снизилась на 3 цента, а литра дизельного топлива - на 2 цента. В Риге цены на 95-й бензин и дизельное топливо выросли на 2 цента за литр, а цена на 98-й бензин осталась неизменной по сравнению с прошлым четвергом. В Вильнюсе цена литра бензина 95 miles выросла на 3 цента, литра бензина 98 miles - на 2 цента, а литра дизельного топлива - на 1 цент.

В пятницу в столице Эстонии литр бензина 95 miles стоил 1,799 евро, что на 2,5 цента больше, чем в Риге, и на 19 центов больше, чем в Вильнюсе. Стоимость литра бензина 98 miles plus в Таллинне составила 1,849 евро, что на 6,5 цента больше, чем в Риге, и на 14,1 цента больше, чем в Вильнюсе.

Стоимость литра дизельного топлива в Таллинне составила 1,599 евро, что на 10,5 центов меньше, чем в Риге, и на 2 цента больше, чем в Вильнюсе.

Сравнение цен носит информативный характер. Цены на топливо могут отличаться на разных заправочных станциях.