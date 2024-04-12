К 10 апреля все политические партии должны были представить Комиссии по надзору за финансированием партий отчет о своих доходах, расходах и поступлениях. Что показывают эти данные?
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕНЕГ ⟩ Кто, сколько и какой политической партии пожертвовал?
Партия реформ в первом квартале собрала 10 873 евро членских взносов. В виде пожертвований они получили 71 959 евро и государственную поддержку в размере 469 566 евро. Предприниматель Айвар Линнамяэ пожертвовал Партии реформ 25 000 евро, предприниматель Армин Кару - 25 000 евро, а член фракции Партии реформ семейный врач Ээро Мерилинд - 5 015 евро.