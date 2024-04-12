Один удар в голову стал роковым сразу для двух семей: одни потеряли отца и дедушку навсегда, другим придется много лет носить передачки в тюрьму.
Это был прекрасный теплый летний день. Дочь и внуки приезжали навестить 55-летнего Хейки и остальных членов семьи в Пярну. Это приятное событие, поскольку, как становится ясно из показаний родственников Хейки примерно через год и восемь месяцев в здании суда на улице Кунинга в Пярну, Хейки очень заботился о своих детях и внуках. У него четверо детей: две дочери и два сына.