Один удар в голову стал роковым сразу для двух семей: одни потеряли отца и дедушку навсегда, другим придется много лет носить передачки в тюрьму.

Это был прекрасный теплый летний день. Дочь и внуки приезжали навестить 55-летнего Хейки и остальных членов семьи в Пярну. Это приятное событие, поскольку, как становится ясно из показаний родственников Хейки примерно через год и восемь месяцев в здании суда на улице Кунинга в Пярну, Хейки очень заботился о своих детях и внуках. У него четверо детей: две дочери и два сына.

Ближе к ночи Хейки звонит сыну, который как раз в тот момент находится в городе на машине, и спрашивает, может ли он отвезти его и сестру в курзал. Отец, дочь и двое друзей отправляются туда примерно через полчаса после полуночи, чтобы послушать эстонскую певицу Nancy. Спутница жизни Хейки остается дома с внуками.