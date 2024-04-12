Евграфов: нарвский пешеходный погранпункт работает с достаточно высокой нагрузкой

Департамент полиции и погранохраны и Министерство внутренних дел с мая этого года хотят закрыть передвижение пешеходов на Нарвском пункте пропуска по ночам, поскольку количество пересечений границы с февраля сократилось.

«Однако в феврале более 13 000 человек пересекли нарвскую границу именно ночью, то есть за одну ночь ее пересекли около 433 человек. Эти цифры говорят о том, что в феврале пункт пропуска работал с достаточно высокой нагрузкой и потребность в пересечении границы по-прежнему высока», - сообщил Евграфов в своем письме министру внутренних дел Лаури Ляэнеметсу.

По словам политика, он хотел бы узнать у министра внутренних дел, на чем основано решение Департамента полиции и пограничной охраны о сокращении на треть рабочего времени на пограничном пункте в Нарве, несмотря на то, что цифры пересечений границы по-прежнему свидетельствуют о высокой нагрузке.

Евграфов также спрашивает, насколько увеличится время ожидания, если сократить время работы пункта пропуска, и что делать людям, которым необходимо пересечь границу немедленно, например, по семейным обстоятельствам. «Что делать людям, которые по каким-то причинам не смогли пересечь границу до 23:00 и вынуждены остаться на российской стороне?» - добавил Евграфов.

С февраля 2024 года Россия закрыла возможность пересечения границы на автотранспорте через пункт пропуска «Нарва», что привело к сокращению числа пересечений границы.

Если в январе на пограничном пункте «Нарва» было более 170 000 пересечений, то в феврале - около 108 000. Кроме того, почти вдвое увеличилось количество ночных переходов.